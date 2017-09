Quinze festivals d’arreu de Catalunya han creat una nova associació amb l’objectiu de compartir coneixements i problemàtiques, sumar esforços i col·laborar els uns amb els altres. Amb el nom de Xàfec –Xarxa de Festivals de Música de Catalunya, la nova entitat s’ha donat a conèixer oficialment aquest divendres al Mercat de Música Viva de Vic.

Els festivals que inicialment integren l’associació Xàfec són: l’Aphònica (Banyoles), ArteNou (Sant Boi de Llobregat), Cantilafont (Lluçanès), Càntut (Cassà de la Selva), el Tingladu (Vilanova i la Geltrú), Embassa’t (Sabadell), Festival de Jazz de Vic (Vic), Festus (Torelló), Foramuralla (Vic), Ítaca (diverses poblacions de l’Empordà), MUD (Lleida), Nowa Reggae (Vilanova i la Geltrú), TwinPalmfest (l’Hospitalet de l’Infant), Vida (Vilanova i la Geltrú) i Xtrarradio (Barcelona).

El president de Xàfec i coordinador general del festival Vida, Xavier Carbonell, ha explicat que tots aquests festivals tenien un denominador comú: donen prioritat a l’interès cultural i la proximitat, programen propostes de qualitat i arriscades i tenen en compte l’entorn i la població on es fan. Entre els objectius que s’ha fixat la nova associació, hi ha el de defensar els interessos dels associats i buscar-ne el reconeixement; configurar un espai comú on promoure i gestionar projectes; i esdevenir un canal d’interlocució, diàleg i defensa davant les administracions públiques.

Per Carbonell, en definitiva, l’objectiu final de l’associació és que els festivals estiguin ‘braç a braç per tot allò que necessitin’ i que ‘pugui exercir d’interlocutor quan algú a Catalunya, sigui l’administració, empreses o entitats, pensi en els festivals del país’. El president de Xàfec ha explicat que tots aquests festivals ‘són una realitat escampada i això fa país, fa xarxa’. Per ell, ‘fer país és cuidar aquesta realitat que, més enllà dels grans festivals que es fan a Barcelona que són tan necessaris per projectar Catalunya al món, fa una funció social molt important i mou l’economia local’.

Xàfec és el relleu d’A-Petit, una plataforma de festivals creada l’any 2012 amb els mateixos objectius que la nova plataforma. En aquest sentit, Carbonell ha dit que Xàfec estava oberta a la incorporació de nous socis i, de fet, ha explicat que l’objectiu era ‘mirar d’arribar a tots els festivals i incloure’ls a l’associació per ser com més millor’.

