Avui fa un mes de l’atemptat a la Rambla de Barcelona i a la mateixa hora, 16:50, que va entrar la furgoneta que va fer l’atemptat començarà una desfilada de Bandes de Música en record i homenatge a les víctimes i com a afirmació de l’alegria de viure i el desig de convivència i pau.

Les bandes participants són l’Ateneu Musical de Manises, La Valenciana, una banda formada per músics valencians que viuen a Barcelona i la Banda de Música de Badalona.

Les bandes desfilaran la Rambla avall fins al mosaic de Miró, on va acabar el tràgic recorregut de la furgona. I allí les tres interpretaran de manera conjunta ‘L’Himne a l’alegria’.

Els organitzadors de l’acte afirmen que aquesta és una manera respectuosa alegre i solemne de recordar el que hi va passar i presentant la seua acció com ‘un clam per la convivència, un desig de pau i una afirmació de la vida’

