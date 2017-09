Més de 200 persones s’han concentrat aquest dijous a dos quarts de vuit de la tarda davant la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia, on encara hi ha alguns dels detinguts en el marc de la macrooperació contra el referèndum de l’1 d’octubre, per protestar per les detencions i per ‘empaperar’ la zona de cartells a favor del sí al referèndum de l’1-O o amb la consigna ‘Votem per ser lliures’.

El moviment que ha convocat l’esdeveniment és Empaperem Gràcia, que ha sortit de la plaça de la Revolució i que pretén penjar cartells a tots els carrers del barri. La mobilització ha arribat davant la comandància i ha obligat a tallar el trànsit en aquest tram de la Travessera de Gràcia. S’hi han estat mitja hora, durant la qual també han deixat cartells a la vorera de la comandància, i després han seguit amb la reivindicació, moment en què s’ha reobert el trànsit. Mentre han estat davant l’edifici de la policia espanyola, els manifestants han cridat consignes a favor de la independència i han cantat cançons com ‘L’estaca’.

