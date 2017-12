L’enquesta del CIS feta pública avui pronostica que les forces independentistes no aconseguirien la majoria absoluta dels diputats en les eleccions del 21-D. ERC seria la primera força, amb 32 escons; Junts per Catalunya, 25-26, i la CUP, 9 diputats. La suma, doncs, seria d’entre 66 i 67 diputats, per sota dels 68 de la majoria absoluta. La mateixa enquesta, feta amb 3.000 entrevistes realitzades entre el 23 i el 27 de novembre (i en què no es té en compte la situació actual dels presos polítics), indica que Ciutadans podria disputar el primer lloc a ERC, amb 31-32 escons. El PSC, n’aconseguira 21; Catalunya En Comú, 9 i el PP, 7, essent així l’última força.

Si es comparen els percentatges de vots, es veu com el CIS també preveu un empat tècnic entre el bloc republicà i els partidaris de l’article del 155. Els partidaris de la República catalana aconseguirien un 44,4% dels vots davant del 44,3% de les candidatures que van impulsar l’article 155. Catalunya en Comú Podem, contraris al 155 i a la República catalana, aconseguiria un 8,6% dels vots.

Resultats per circumscripcions

Barcelona

Segons el CIS, Ciutadans seria la força més votada a la circumscripció de Barcelona,amb 23,4% dels vots i 21 escons. Els seguiria Esquerra Republicana, que aconseguiria 17 escons (19,3%) i el PSC amb 15 escons (16,8%). Junts per Catalunya seria la quarta forta en aquesta circumscripció i aconseguiria un 15,1% dels vots, que els representaria 13 diputats. Després aniria Catalunya en Comú Podem, 8 escons i 9,6% dels vots, la CUP, 6 diputats i 6,9% i el PP, que tancaria la llista amb el 5,9% dels vots i 5 diputats.

Girona

La llista de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, seria la primera força de Girona. Segons el CIS, aconseguiria 6 escons i el 29,2% dels vots. Els seguiria Esquerra Republicana amb 5 diputats amb el 24,9%. Ciutadans aconseguiria 3 escons (17,5%) i el PSC 2 (10,8%). La CUP, amb el 6,6% dels vots, aconseguiria un diputat. Ni Catalunya en Comú Podem (4,4%) ni el PP (3,5%) aconseguirien representació gironina.

Lleida

Esquerra Republicana seria, segons el CIS, primera força de Lleida amb 5 diputats (28,5%). Amb tres punts menys, 25,1% dels vots, els seguiria Junts per Catalunya amb 4 escons. Les tres forces següents obtindrien cadascuna un únic seient al parlament, però amb percentatges de vot diferents. El PSC aconseguiria el 10,5% dels vots, la CUP el 6,9% i el PP el 5,5%. Catalunya en Comú Podem no aconseguiria cap escó.

Tarragona

A Tarragona el CIS preveu un empat tècnic a la primera posició. Esquerra Republicana aconseguiria el 23,7% dels vots i 5 diputats i Ciutadans 23,5% dels vots, que es traduirien en 4 o 5 diputats. La tercera força seria el PSC (17,9%) amb 3 escons i Junts per Catalunya serien quarts, amb 13,9% i entre 2 i 3 escons. El PP (7,4%), Catalunya en Comú Podem (6,8%) i la CUP (5,6%) aconseguirien tots 1 diputat.

