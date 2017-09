El diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, va ser ahir al vespre a Palafrugell convidat per la delegació d’Òmnium en un acte que va aplegar més de quatre-centes persones. Hi va exposar el seu convenciment que el dia 1 d’octubre es podria votar a tot Catalunya. També va dir que, si l’estat espanyol impedia les votacions del referèndum, al parlament no li tremolarien les cames per a declarar la independència tot seguit. Llach va remarcar als assistents que els dies que ens separen del referèndum seran molt durs i difícils, que cal encarar-los amb determinació i sense perdre el to que ha caracteritzat el moviment independentista.

‘Necessitarem tota la mobilització de la gent’, va dir el diputat independentista, que va denunciar la involució democràtica d’un estat que encara manté la mentalitat i les pràctiques del franquisme. ‘Són neofranquistes’, va dir Llach, que va assenyalar que no és un problema del PP, sinó que és un problema de l’estat –’que està podrit’– com demostra la posició del PSOE en relació a les vulneracions de drets i llibertats d’aquests dies i a l’aplicació del 155 de manera encoberta.

Amb tot, Llach va demanar que l’actitud mostrada fins ara no es perdés, encara que va exigir també molta vigilància i actitud ferma davant dels atacs als principis més elementals d’una democràcia. Llach va donar tres consignes als assistents per als dies que arriben:

Seguir fonts fiables

Llach va demanar als ciutadans que utilitzessin fonts fiables per a informar-se de l’actualitat d’aquests dies, però també de les crides a la mobilització que es puguin fer. Com a fonts fiables, Llach va parlar especialment del govern i dels grups parlamentaris que donen suport al referèndum, a través dels seus canals oficials a les xarxes socials, així com als mitjans de comunicació de referència del procés d’autodeterminació. Llach va recomanar no creure’s qualsevol cosa que fos publicada pels mitjans que es dediquen a torpedinar l’exercici de la democràcia a Catalunya. A més, va aconsellar no seguir consignes ni crides que corren per WhatsApp i les xarxes si no es tenia la seguretat que hi havia les entitats sobiranistes darrere de forma clara. Va alertar de l’ús dels rumors intencionats per a fer caure al parany als independentistes.

Mantenir-se connectats

El diputat independentista va demanar que tothom estigués tan connectat com fos possible amb les seves xarxes d’activisme i mobilització. Va explicar que caldria mobilitzar-se per defensar les urnes, els drets bàsics, la llibertat de premsa i d’informació, d’expressió, de reunió… Llach va dir que ara més que mai caldria tenir una connexió fluida amb Òmnium, ANC, AMI i totes les entitats de referència. Per Llach, la connexió i la mobilització seran decisives les pròximes jornades per raons polítiques, però també per a pal·liar els efectes de la por entre la població menys implicada i més vulnerable.

Irradiar

Llach va donar una última consigna als assistents d’ahir a Palafrugell. Va demanar-los de fer arribar la il·lusió, els arguments i la determinació a les capes menys actives i menys conscienciades dels seus entorns familiar, laboral, veïnal i d’amistat. ‘Irradiar’ va ser el verb escollit per Llach, conscient dels efectes multiplicadors d’una actitud positiva, lluminosa i alegra. Pel diputat de Junts pel Sí, caldrà que no es quedi ningú a casa el dia 1 d’octubre perquè ‘el vot, les butlletes i les urnes seran la derrota de l’atac a la democràcia de Rajoy i l’estat espanyol.’ Llach va cridar a irradiar a tota hora i en totes direccions per guanyar la llibertat.

