L’Audiència provincial d’Osca ha anunciat que rebutjava el recurs d’apel·lació presentat per la Generalitat contra la sentència del 2015 del jutjat de primera instància de la ciutat, que declarava nul·les les compravendes de les obres de Sixena i el seu trasllat al monestir aragonès. Aquesta resolució judicial arriba dos anys i mig després de la presentació del recurs i de la demanda d’explicacions per aquest retard de part del Departament de Cultura.

El context també és significatiu. Dimarts, aquest litigi entre els governs català i aragonès per les obres del monestir de Sixena va reflotar amb força. El govern espanyol, fent ús de l’aplicació del 155 i per tant, al capdavant de la Conselleria de Cultura, va ordenar al Museu de Lleida que elaborés un informe amb una relació de totes les obres afectades pel litigi, en que s’indiqués on eren, i com i quan es faria efectiu aquest lliurament. El ministre espanyol, Méndez de Vigo, argumentava que s’havia de complir la sentència del 2015.

Amb el recurs rebutjat, ara la Generalitat encara podria recórrer en última instància al Tribunal Suprem. Tanmateix, aquest moviment queda en dubte, ja que és el ministeri espanyol qui ara mateix pren les decisions.

En tot cas, el moviment fet pel govern espanyol no implicaria el retorn immediat de les quaranta-quatre peces de Sixena que es troben al Museu de Lleida. Els ex-consellers Vila i Puig ja es van negar reiteradament a donar el vist-i-plau a aquest trasllat, ja que el jutjat d’Osca demanava una execució provisional de la sentència. Al marge del circuit legal i dels recursos, la Generalitat s’empara en les lleis catalanes de patrimoni, que assenyalen que les obres catalogades no es poden disgregar.

L’esperança del Museu de Lleida

Aquesta és una de les esperances del Museu de Lleida, perquè segons que va expressar Méndez de Vigo, es ‘complirà la sentència judicial, però sense infringir ni la legislació autonòmica ni l’espanyola’. Pel director del Museu de Lleida, Josep Giralt, això vol dir que ara el ministre es llegirà les resolucions administratives que han sorgit de les lleis orgàniques catalanes i, tal com ja van fer els consellers de Cultura Santi Vila i Lluís Puig, espera que respongui que no es pot procedir al trasllat de les obres perquè hi ha una resolució administrativa que hi va en contra, fruit de la llei de patrimoni que obliga a descatalogar col·leccions per separar-les.

