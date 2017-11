El litigi entre els governs català i aragonès per les obres del monestir de Sixena s’ha interpretat sovint com un efecte col·lateral de la tensió que hi ha entre Catalunya i Espanya. Com un reflex de la situació política. Ahir, les llums d’alarma es van encendre i confirmaven aquesta visió. Havent dinat, Europa Press va publicar una notícia que deia que el ministre de Cultura espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, havia ordenat el retorn dels béns del monestir de Sixena que hi ha al Museu de Lleida. Tots els mitjans –VilaWeb inclòs– van reproduir la notícia. Tanmateix, aquest diari ha pogut posar-se en contacte amb el director del Museu de Lleida, Josep Giralt, que ha matisat la informació: ‘El ministeri no ha ordenat que es retornin les obres i a curt termini espero que no passi.’

En el comunicat difós pel govern espanyol, el ministre no ordena pas el trasllat de les quaranta-quatre peces, sinó que es compleixi la sentència de l’abril del 2015, que declarava nul·les les compra-vendes i sol·licitava el trasllat de les obres. Això no implica el lliurament immediat de les obres, sinó que el Museu de Lleida haurà d’elaborar un informe amb una relació de totes les obres afectades pel litigi, indicant on són, i com i quan es farà efectiu aquest lliurament.

Tot i que la sentència del 2015 implicava el trasllat a l’Aragó d’aquests béns, la Generalitat va presentar un recurs en contra a l’Audiència d’Osca. Tanmateix, la sala encara no s’hi ha pronunciat i el Departament de Cultura ha demanat explicacions per aquesta tardança. Mentrestant, una interlocutòria del jutjat d’Osca ordenava de traslladar provisionalment les peces fins que no es resolgués el recurs. Tanmateix, els ex-consellers Vila i Puig es van negar reiteradament a donar el vist-i-plau a aquest trasllat, al qual s’oposa també el Consorci del Museu de Lleida, al·legant que la col·lecció del museu no es pot disgregar i acollint-se a les lleis catalanes de patrimoni.

L’esperança del Museu de Lleida

Aquesta és una de les esperances del director del Museu de Lleida, perquè l’últim paràgraf de l’escrit del ministeri espanyol diu que ‘complirà la sentència judicial, però sense infringir ni la legislació autonòmica ni l’espanyola’. Per Giralt això vol dir que ara el ministre es llegirà les resolucions administratives que han sorgit de les lleis orgàniques catalanes i, tal com ja van fer els consellers de Cultura Santi Vila i Lluís Puig, espera que respongui que no es pot procedir al trasllat de les obres perquè hi ha una resolució administrativa que hi va en contra, fruit de la llei de patrimoni que obliga a descatalogar col·leccions per separar-les.

L’exèrcit, ‘si és necessari’

La consellera de Cultura d’Aragó, Mayte Pérez, ha demanat al Ministeri de Cultura espanyol com i quan es farà el trasllat de les obres de Sixena, i ha comunicat a Méndez de Vigo que posaran totes les facilitats per fer efectiva la sentència com més aviat millor. Diu que no es tracta pas d’una qüestió política, sinó del compliment de la legalitat i ha lamentat que faci tant de temps que ‘s’aixeca la camisa’ a l’Aragó. ‘No vull ser pessimista, però hem vist les reaccions de la Generalitat i exigim que es compleixi la sentència. Si s’ha de recórrer als cossos i forces de seguretat de l’estat, que ho facin’, exigeix la consellera aragonesa.

Quin valor tenen les obres?

Molta gent es demana quin valor tenen aquestes obres que hi ha exposades al Museu de Lleida o al magatzem del centre. Ho explicava en una entrevista publicada a VilaWeb Albert Velasco, conservador del museu i veu autoritzada per a parlar del litigi entre els governs català i aragonès: ‘Aquestes peces són fonamentals per al Museu de Lleida. Aquest és l’únic museu del món que explica què és la Franja avui dia i què ha estat durant els segles en què el bisbat de Lleida ha fet un paper fonamental en aquest nexe d’unió geogràfic entre els dos territoris. El bisbat de Lleida s’endinsava en territori aragonès –les fronteres religioses no han coincidit mai amb les administratives– i això va crear tot un seguit de relacions que es remunten a l’edat mitjana.’ Velasco creu que si desposseeixen el Museu de Lleida d’aquestes peces de Sixena, perdrà un dels grans valors discursius, que és explicar aquest passat en comú.

Un dels arguments més emprats pel govern de l’Aragó per reclamar el retorn de les obres és que la gran majoria no es troben exposades, sinó en un magatzem: ‘Els museus grans, com ara el British o el Louvre, potser exposen un 1% o menys del fons total. Els museus tenen les sales d’exposició que tenen i no se’n pot exposar sinó una part petita. En el cas de Lleida, ja ens hauria agradat exposar moltes més peces de la Franja i Sixena. Però les sales arriben fins on arriben. Les peces, encara que siguin al magatzem, són vives’, explicava Velasco en l’esmentada entrevista.

El conservador del Museu de Lleida també ha explicat la situació amb una sèrie de piulets.

El ministre diu que, com a “conseller”, respectará la legislació catalana. És un apunt molt important. Per què? — Albert Velasco (@velasc_alberto) November 28, 2017

La nostra llei diu que per fer-ho calen dos informes positius de l’Institut d’Estudis Catalans i la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. — Albert Velasco (@velasc_alberto) November 28, 2017

Per tant, si el ministre es salta tot això, estarà saltant-se la llei del patrimoni cultural català, i ell ha dit que té intenció de respectar-la. Si se la salta, podria ser demandat. I ho sap. — Albert Velasco (@velasc_alberto) November 28, 2017

Finalment, vull donar-vos les gràcies a totes i a tots per la infinitat de mostres de suport que ens heu expressat avui. Disculpeu que no us respongui a tots. Us sentim molt a prop 😘 — Albert Velasco (@velasc_alberto) November 28, 2017

