El ministre d’Afers Estrangers espanyol, Josep Borrell, va aprofitar la primera entrevista d’ençà que va assumir el càrrec per deixar anar una frase que, tal com la va pronunciar, semblava prou preparada: ‘Catalunya és al caire de l’enfrontament civil’, va dir, mentre li demanaven per l’acostament dels presos. L’entrevistadora, Ana Pastor, li va respondre que aquella frase portaria cua, i òbviament, n’ha portat.

Borrell, assidu a les manifestacions de Societat Civil Catalana i darrerament una de les cares més visibles, passa per alt que és en concentracions d’aquesta entitat de caire unionista on es registren agressions violentes. La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, assenyalava la contradicció en què cau Borrell: ‘SCC i una part de l’unionisme a Catalunya amb què ha col·laborat Josep Borrell ha cercat aquest enfrontament civil; amb aquests grupuscles amb què ells col·laboren, que participen en les seves manifestacions i que provoquen incidents i agressions. Això ho utilitzen per dir que és una minoria però després l’unionisme, representant per Borrell amb aquestes paraules, ho utilitza per a dir que hi ha confrontació civil.’

Un usuari de Twitter ha aplegat en un fil algunes de les agressions que hi ha hagut en manifestacions unionistes, com ara Societat Civil Catalana. Són aquestes:

Manifestantes por la unidad de España, dan una paliza a un independentista. En manada, como mejor saben: pic.twitter.com/GCUvr077zO — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

"unionista" insulta y agrede a un viandante que le recriminó la retirada de lazos. No podía faltar el insulto de "maricón": pic.twitter.com/40W9Z46soz — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Energúmenos quemando una estelada al grito de "España una, grande y libre": pic.twitter.com/xQlLHHhoj9 Pero no les llaméis fascistas, que los totalitarios son otros. — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Agresión contra dos miembros de la CUP por pegar carteles contra el 155: pic.twitter.com/E8Iylwx0V0 — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Periodista alemana explica cómo tuvo que salir por patas cuando un puñado de "unionistas" la confundieron con periodista de TV3: pic.twitter.com/ATY1Vn01zV — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Acoso e intimidación a periodista en una marcha "unionista" en Sabadell: pic.twitter.com/LeKM3g99dZ — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Agresión a un hombre durante una marcha por la "unidad" de España, con presencia de C´s, PSOE, y SCC: pic.twitter.com/YJ1W2C1TJk — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

"O dices viva España o te reviento el coche": pic.twitter.com/GeWREmINs4 #Libertad Qué majos, que solo quieren "libertad". Otra cosa es PARA QUÉ. — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Un macho español agrede e increpa a periodista y luego se señala sus partes: pic.twitter.com/WmvWoqdHCh — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Agresión a un inmigrante durante una marcha por la "unidad": pic.twitter.com/4ml45yMX0V — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Agresión a periodista catalán por parte de un "españolista" durante una marcha convocada por Sociedad Civil Catalana: pic.twitter.com/0JNNFeDT0r — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

"Españolista" propina un puñetazo a un hombre que gritaba : pic.twitter.com/hStncZ1Fkr — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Agresión en el Metro de Barcelona a un inmigrante por parte de quienes iban a acudir a una marcha convocada por SCC: pic.twitter.com/fWCY2nB7mU Quedaos con la cara del que lleva la camiseta de España, sale en el próximo vídeo haciendo el saludo nazi. — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Saludo nazi en manifestación convocada por SCC: pic.twitter.com/Wloq3hMQc6 y secundada por C´s: https://t.co/Wloq3hMQc6 Ahí tenemos al del Metro. — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Agresión a periodista de TV3 en manifestación "españolista" secundada por PP, PSOE y C´s: pic.twitter.com/IEiqkoQIGp — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Paliza a un fotógrafo durante una marcha convocada por Sociedad Civil Catalana en Barcelona: pic.twitter.com/XY9MGxJk93 — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018

Manifestantes "españolistas" apedrean ventanas que lucen esteladas: pic.twitter.com/WchKG5kFhR — Danidovich de Cádizgrado ☭🎗 (@DanidovichCz30) June 9, 2018