La gran manifestació de l’independentisme ahir a Brussel·les no es va poder emetre per TV3 a causa de la prohibició de la Junta Electoral espanyola. En canvi, algunes cadenes privades espanyoles sí que van poder emetre imatges en directe durant una bona estona. Per compensar-ho, l’ANC va oferir un directe a través d’internet que recuperem tot seguit.

Les imatges de la mobilització, amb una assistència massiva de 45.000 persones segons la policia belga, poden veure’s a partir del minut trenta del vídeo. Inclou la marxa i els parlaments polítics, a més de L’estaca i Els Segadors que van cloure la manifestació.

