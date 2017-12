La Junta Electoral de Barcelona ha estimat parcialment un recurs del PP i considera ‘excessiva’ la informació que va oferir TV3 durant la manifestació de Brussel·les de la setmana passada, segons que ha avançat la mateixa cadena. Aquell dia TV3 no va fer cap cobertura especial de l’acte i es va limitar a oferir-ne informació cada cop que s’informava dels altres actes de partit.

Tanmateix, la Junta no accepta els arguments de TV3 i insta la cadena a compensar el PP, qui va presentar la denúncia. La junta també creu que la cobertura del Telenotícies del ‘Concert per la llibertat dels presos polítics’ va afavorir les candidatures independentistes. TV3 argumenta que també va informar dels actes dels partits no independentistes.

En les dues decisions de la Junta hi ha hagut vots particulars que defensen l’actuació de TV3 basant-se en el dret a la informació. Per això, TV3 recorrerà.

