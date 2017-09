Agents de la Guàrdia Civil han entrat avui al matí a l’oficina d’Unipost a Terrassa en cerca de material sobre el referèndum. L’escorcoll s’ha fet enmig d’un gran desplegament policíac i d’una concentració de protesta. Els agents han entrat a l’oficina sense ordre judicial –la llei ho permet en casos d’urgència–, però l’haurà de presentar en menys de vint-i-quatre hores. Els agents comproven la correspondència a contrallum. Advocats del col·legi de Terrassa s’han presentat a l’oficina per donar suport legal i assessorament a l’empresa.

Una quinzena d’agents de la Guàrdia Civil s’havien presentat abans a l’oficina de l’Hospitalet de Llobregat. De primer, els agents només aturaven els cotxes que sortien de l’empresa i els escorcollaven en cerca de material electoral relacionat amb el referèndum. Cap a dos quarts de set del matí, cinc agents han entrat dins de les instal·lacions per escorcollar les oficines.

Anna Simó (ERC), secretaria primera de la Mesa del Parlament y vecina de Hospitalet, ha llegado a Unipost: "Que sepan que estamos aquí" pic.twitter.com/vDCUc2y5P4 — Beñat Zaldua (@zalduariz) September 19, 2017

A tres quarts de nou del matí, la secretària primera de la mesa del Parlament de Catalunya, Anna Simó, s’ha arribat a les instal·lacions. Poc després els agents han abandonat l’empresa amb les mans buides.

Unipost va ser l’empresa que la Generalitat va contractar per a repartir les notificacions de les meses electorals per al 9-N. Ara fa pocs dies es va fer públic que Correus no enviaria cap carta ni cap missatge relacionat amb l’1-O.

