El ple de la Diputació de Barcelona ha rebutjat aquest dijous una moció de la CUP per declarar Felip VI i la casa reial persones non grates. La votació ha acabat en empat, ja que ERC i els anticapitalistes s’han posicionat a favor i PSC, PPC i Cs ho han fet en contra. CiU i l’Entesa s’hi han abstingut. Davant d’aquesta situació, la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, ha hagut d’exercir el seu vot de qualitat i ha mostrat el seu rebuig al text, en la línia del que ja ha fet al seu municipi, Sant Cugat del Vallès, quan s’han plantejat peticions d’aquest tipus. ‘Mai en el meu mandat declararé persona non grata a ningú. No tinc ni la potestat ni és la meva funció fer-ho, i no ho he fet a Sant Cugat ni amb Núñez y Navarro’, ha argumentat.

El text demanava també retirar totes les medalles i honors que la monarquia hagués rebut de la Diputació i també instar la resta de municipis a actuar de la mateixa manera. La CUP ha presentat aquest text en consistoris com Barcelona, on tampoc no ha prosperat. La diputada Maria Rovira ha constatat que aquesta fórmula és ‘hereva del règim franquista’ i la seva manera de fer és ‘la continuació de la de la dinastia borbònica, assenyalant i amenaçant el poble’. Ha citat especialment el discurs que va fer el monarca amb motiu de la vaga del 3 d’octubre. Des d’ERC, Jordi Fàbrega ha justificat el vot favorable perquè el seu grup és republicà i també perquè Felip VI no ha estat escollit democràticament i la monarquia és una ‘herència franquista’. En canvi, el popular Javier Mulleras ha defensat la monarquia com una de les formes de govern ‘més democràtiques’ i ha remarcat que ‘és fruit d’un referèndum i no de cap herència’.

‘És un símbol d’unitat, de llibertat i de democràcia’, ha continuat Mulleras, que ha remarcat que l’únic que va fer Felip VI el 3 d’octubre és ‘defensar la restitució de la legalitat a Catalunya’. Salvador Tovar, de Cs, ha advertit que es comença assenyalant persones que pensen diferent, després s’ataquen seus i ‘potser el següent sigui posar-les en trens i deportar-les, senyors de la CUP’, ha afegit. També el PSC, per boca de Pilar Díaz, ha rebutjat ‘crear murs de Berlín o noves fronteres’ com les que planteja Donald Trump als Estats Units. En una posició d’abstenció, l’Entesa ha criticat el discurs del rei del 3 d’octubre i ha defensat el republicanisme, però ha considerat que mocions com aquesta ‘no ajuden a resoldre’ la situació política actual, sinó que ‘alimenten encara més els monstres dels nacionalismes, les banderes i els conflictes’. CiU també ha carregat contra una institució ‘caduca i que actua de manera autoritària’, però ha rebutjat la fórmula de ‘persona non grata’ i també el fet que el posicionament de la Diputació obligaria tots els municipis

