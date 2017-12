La directora de la campanya de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, ha explicat que aquesta candidatura està pactant tres punts programàtics amb ERC i la CUP. En una entrevista a ‘El matí de Catalunya Ràdio’, la número 10 de la llista que encapçala Carles Puigdemont ha afegit que els tres punts -i no els nou de l’esborrany que s’havia donat a conèixer- es refereixen a l’alliberament dels presos polítics i la fi de l’aplicació de l’article 155; reivindicar el resultat del referèndum de l’1-O i remarcar que aquell va ser el resultat legítim, i que el 21-D ha de servir per a ratificar-lo; i finalment crear un procés constituent que serveixi per eixamplar la base.

Aquests punts es continuaran negociant en una reunió de dilluns que ve, segons ha apuntat Artadi. D’altra banda, la directora de la campanya de JxCat ha respost la secretària general d’ERC i número dos dels republicans, Marta Rovira, que només hi pot haver un sol govern, i que aquest ha de tenir Puigdemont com a president i el cap de llista d’ERC, Oriol Junqueras, com a vice-president.

