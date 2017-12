El candidat del PSC, Miquel Iceta, ha reivindicat els socialises com l’únic partit que ofereix solucions a la ciutadania enfront dels ‘sis partits del desgavell’. ‘Hi ha sis partits per al desgavell i un per a la solució’, ha dit en un acte de campanya a Rubí, acompanyat de la presidenta del govern de les Illes, Francina Armengol.

Iceta s’ha compromès a negociar amb l’estat espanyol amb lleialtat i ha assegurat que el primer que farà si és president no és ‘donar-li una puntada de peu’ a l’altra part, en referèndia a l’independentisme. També ha promès que sempre dirà la veritat, ‘quan sigui bonica i quan no ho sigui tant’, i ha criticat els independentistes per ‘enganyar la ciutadania i generar falses expectatives’.

Armengol ha desitjat que Iceta sigui president per fer front comú amb ella i amb Ximo Puig en la reivindicació d’un estat espanyol federal i d’un nou model de finançament, dues reivindicacions que comparteixen els socialistes valencians i els de les Illes.

