La número dos d’ERC a les eleccions catalanes, Marta Rovira, s’ha compromès a retornar Josep Lluís Trapero al capdavant dels Mossos d’Esquadra si guanyen els comicis i ell vol, i també promet de reobrir totes les delegacions de la Generalitat a l’exterior tancades pel govern espanyol

En un acte de campanya a l’auditori del MACBA, ha criticat que l’executiu espanyol cessés el major de la policia catalana en aplicació de l’article 155: ‘És una ofensa i un atac a la seva professionalitat i a la seva fulla de serveis tenir-lo relegat per motius polítics a fer tasques administratives que no es corresponen a la seva professionalitat i vàlua’.

Així, ERC s’ha compromès a revertir totes les decisions que pugui que s’han pres en aplicació del 155, encara que assegura que no serà possible íntegrament, ja que la marxa de les obres de Sixena també respon a aquest article i no s’ha pogut evitar.

