Esquerra Republicana ha tancat la porta a pactar un acord de govern després del 21-D amb els comuns i el PSC. El diputat dels republicans al congrés espanyol Gabriel Rufián ha replicat a la proposta de Pablo Iglesias: ‘Company, a ERC no pactem ni amb carcellers ni amb espoliadors. Perquè la fraternitat no és dir-li a un poble que esperi a que tu guanyes, és deixar-lo guanyar si pot guanyar, i aquest poble ja ho ha fet’.

En l’acte de campanya d’ERC a Sant Carles de la Ràpita, el candidat per Tarragona Lluís Salvadó ha criticat Ciutadans: ‘Recordem a tothom que els senyors de Cs, per molt que es vistent de taronja i vagin de moderns, han fet president al líder del partit més corrupte d’Europa, i són gent que per arribar a les terres de l’Ebre necessiten GPS perquè no saben ni on són’.

El número tres per Barcelona, Raül Romeva, ha demanat el vot per ERC per a poder alliberar els presos polítics: ‘Si d’alguna cosa depenen Oriol Junqueras i els que estan presos és de que guanyem aquestes eleccions. Si no guanyem, ho tindran més difícil’. I ha demanat als votants que no dubtin: ‘. No podem dubtar perquè el 155 no dubta a destruir la cohesió social, la llibertat i la unitat d’aquest país. No dubteu!’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]