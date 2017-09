Arran de la persecució d’impremtes per la Guàrdia Civil a instància de la fiscalia, s’ha activat una iniciativa favorable al referèndum de l’1-O que convida els ciutadans a imprimir cartells i penjar-los als carrers. Empaparem.cat fa una proposta de cartell que es pot imprimir a les impressores de casa, amb el lema ‘Votem per ser lliures’. Hi ha dos models de cartell: el de color blanc, estalviador i ràpid; i el de color negre, ‘per si t’estimes més la llibertat que el teu tòner’. L’arxiu és en format PDF i cal imprimir-lo en mida A4. Els impulsors de la campanya conviden a fer fotografies dels cartells una vegada han estat penjats i compartir-les a Twitter amb l’etiqueta #Empaparem.

