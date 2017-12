El Regne Unit i la Comissió Europea han tancat un acord sobre les condicions del Brexit. El president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, i la primera ministra britànica, Theresa May, han arribat a punts en comú en tres qüestions clau: els drets dels ciutadans, el diàleg sobre Irlanda i la factura econòmica.

Aquest principi d’acord l’hauran de validar els caps d’estat i de govern en la reunió de divendres vinent del Consell Europeu. Assentades les bases, ara podran començar les negociacions entre el Regne Unit i la UE en una segona fase del Brexit.

‘El resultat d’avui és per descomptat un compromís, és el resultat d’una llarga i intensa conversació entre els negociadors de la Comissió i del Regne Unit’, ha dit Juncker en una conferència de premsa, juntament amb May. Els dos líders han reconegut la dificultat de la negociació. ‘Hem treballat extremadament fort i no ha estat fàcil. El que hem aconseguit suposa una millora representativa’, ha valorat May.

Els termes de l’acord

Juncker ha explicat que els europeus residents al Regne Unit continuaran gaudint dels mateixos drets que tenen ara malgrat la sortida dels britànics de la UE. May ha afegit que l’acord final serà ‘just’ per als contribuents britànics en l’àmbit econòmic.

Pel que fa a la qüestió d’Irlanda del Nord, s’ha arribat a un compromís per a evitar una ‘frontera dura’ entre la regió i Irlanda –una petició que havien fet dels republicans nord-irlandesos i de Dublín–. May també ha garantit que es mantindran els Acords de Divendres Sant de 1998, pels quals es va posar fi a tres dècades de violència a Irlanda del Nord.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]