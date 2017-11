El PP ha denunciat a la Junta Electoral el programa ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, que dirigeix i presenta Mònica Terribas, acusant-la de manca de pluralisme polític i de neutralitat i de violació del llibre d’estil. Concretament, el partit fa la denúncia pel comentari d’opinió de Terribas en la secció ‘La Portada’ del 28 de novembre proppassat. Considera el PP que els comentaris que fa Terribas en aquesta secció ‘violen la llei electoral’.

El partit diu que Terribas ’s’excedeix i això afecta la neutralitat informativa’ amb el propòsit de ‘beneficiar unes determinades candidatures’. A més, en la denúncia a la Junta Electoral recorda que la periodista va criticar algunes de les útimes mesures de la Junta Electoral mateixa prohibint, per exemple, que hi hagi cartells de suport als presos polítics en edificis municipals de Barcelona, o que els mitjans públics no puguin anomenar president a Puigdemont o consellers als consellers.

El PP acaba demanant a la Junta que ‘declari que el contingut de la secció “La Portada” del passat 28 de novembre és contrari’ a la llei electoral, i que ‘insti la CCMA a respectar allò que disposa la llei sobre neutralitat i pluralisme’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]