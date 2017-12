Més per Menorca ha registrat una proposició no de llei perquè el parlament voti si demana l’alliberament dels presos polítics del Principat. El partit menorquinisra exigeix que tant el parlament com el Consell de Menorca exigeixin ‘l’alliberament immediat’ dels presos polítics catalans i que es reconegui el ‘govern legítim’ del Principat.

El partit diu que han estat empresonats per les seves idees, ‘per molt que les decisions judicials cerquin una justificació amb acusacions que no se sostenen’. També critiquen la ‘confusió’ de la separació de poders a l’estat espanyol, perquè els aparells de l’estat actuen ‘al dictat’ del govern espanyol.

Així mateix, el text recull la denúncia de la ‘vulneració dels drets humans, civils i democràtics que pateix la població civil de Catalunya’, amb especial èmfasi a les entitats independenistes i els membres del govern.

Respecte les eleccions del 21-D, insta a totes les parts implicades i a la comunitat internacional a acceptar el resultat i facilitar que la voluntat expressada pels ciutadans a les urnes es pugui materialitzar, en cas que les forces independentistes mantenguin la majoria al Parlament de Catalunya.

