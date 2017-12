El conservador del Museu de Lleida, Albert Velasco, ha desmentit el jutge d’Osca que ha autoritzat la Guàrdia Civil a endur-se les quaranta-quatre obres de Sixena del museu amb l’ús de la força perquè no hi ha hagut col·laboració del museu. Ha assegurat que el museu ha mostrat voluntat de col·laboració i que li ha fet arribat un escrit a la Guàrdia Civil, cosa que el cos policíac ha negat i que, segons Velasco, és ‘rotundament fals’.

Velasco s’ha mostrat indignat i ha titllat d’inaudit’ que un jutge autoritzi la Guàrdia Civil a assaltar un museu. ‘Entraran a sac al magatzem?’, s’ha preguntat. Ha explicat que s’han presentat diversos recursos i ha denunciat que la providència del jutge genera ‘una sensació d’indefensió màxima’ perquè no es tenen en compte els escrits i es ‘tira pel dret’.

El termini per a entregar les obres de Sixena del Museu de Lleida acaba dilluns, i a partir de les 00.00 la Guàrdia Civil està autoritzada a entrar-hi i endur-se les obres. ‘El 155 no havia de servir per això, oi? Doncs aquí ho teniu’, ha sentenciat.

Des del Museu hem respost al requeriment incorporant un pla de treball al recurs s'ha presentat al mateix jutge, al jutge que ara ha dit tot això. — Albert Velasco (@velasc_alberto) December 7, 2017

És inaudit que un jutge autoritzi un cos policial a entrar a un museu, on hi ha milers de peces, a recollir unes peces que no saben ni on són. Les 7 que estan exposades tothom sap on estan, però què passa amb la resta? Entraran a sac al magatzem? — Albert Velasco (@velasc_alberto) December 7, 2017

El jutge autoritza a la Guàrdia Civil a entrar al museu a partir de les 00,00 del dilluns dia 11, si s'escau, per la força. Plantejar un operatiu sense la presència dels tècnics del Museu de Lleida és el més surrealista que he vist mai. — Albert Velasco (@velasc_alberto) December 7, 2017

En resum, és un final tristíssim. El pitjor final possible. El 155 no havia de servir per això, oi? Doncs aquí ho teniu. — Albert Velasco (@velasc_alberto) December 7, 2017

