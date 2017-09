El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha constatat que totes les cadenes de televisió van emetre imatges de víctimes en les primeres reaccions informatives sobre els atemptats terroristes el 17 d’agost. No obstant això, el Consell de l’Audiovisual apunta que la situació va millorar en els informatius emesos aquell vespre, quan el nombre d’imatges amb víctimes identificables aparegudes en pantalla va ser menor, amb l’excepció de TV3, que no en va emetre cap. Una altra conclusió que apunta el CAC sobre la cobertura dels atemptats és que Telecinco va ser la cadena que va utilitzar més recursos per ‘espectacularitzar’ la informació, com expressions verbals, elements visuals i repetició dels mateixos vídeos.

El CAC subratlla que la cobertura que van fer les principals cadenes van ser diverses, però en qualsevol cas, segons apunta, contrasta amb els continguts mostrats per les principals plataformes d’intercanvi de vídeo com YouTube, LiveLeak i Dailymotion, que ‘van mostrar de forma explícita i en plans curts tant víctimes mortals com supervivents, inclosos menors d’edat, amb elements que podrien permetre la identificació de les víctimes’.

Aquestes conclusions formen part de l’informe ‘El tractament informatiu dels atemptats a Barcelona i a Cambrils (17 i 18 d’agost de 2017)’, que va ser aprovat pel Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya el passat 15 de setembre. La mostra analitzada inclou set televisions – TV3, 3/24, 8tv, La1, Canal 24H, Antena 3TV i Telecinco – i tres ràdios – Catalunya Ràdio, Catalunya Informació i Rac1 – i en relació a les plataformes d’intercanvi de vídeos a internet s’han analitzat 17 vídeos de YouTube, LiveLeak i Dailymotion. El període analitzat abasta de les cinc de la tarda del 17 d’agost a les cinc de la tarda del dia 18.

El CAC recorda que el canal 3/24 va ser el primer a emetre les primeres informacions sobre l’atemptat de Barcelona, a les cinc i nou minuts de la tarda. La resta de mitjans van anar modificant o inserint sobreimpressions en pantalla en la primera mitja hora des de l’atemptat, amb l’excepció de 8TV, que no va oferir les primeres informacions sobre els fets fins a tres quarts i nou minuts de vuit i ho va fer connectant amb l’emissió especial de Rac1. Aquesta emissora va ser la segona a informar sobre els fets, a les cinc i tretze minuts.

Privadesa de les víctimes

En general i en relació amb tots els mitjans, el CAC destaca que hi va haver una actuació diferenciada entre la primera reacció informativa i els primers informatius, emesos el vespre del dia 17. Així, segons l’informe del CAC, durant els programes informatius especials, TV3 va mostrar 15 imatges amb víctimes identificables, La 1 en va mostrar 19, Antena 3, 13 i Telecinco, 30. Aquestes xifres es van reduir en el primer informatiu posterior a l’atemptat de les Rambles, on TV3 no va mostrar cap víctima identificable, La 1 en va mostrar 5, Antena 3 TV, 9 i Telecinco, 4.

Quant a les persones menors d’edat, TV3 i Catalunya Ràdio no van incloure cap imatge ni informació que aportés elements d’identificació de persones menors d’edat víctimes dels atemptats, mentre Telecinco va emetre un total de quatre referències a menors d’edat, com ara imatges, algunes pixelades i altres no, segons detalla el CAC. Pel que fa als drets de l’audiència a rebre una informació acurada però sense dramatismes innecessaris, tots els canals de televisió van incloure elements ‘espectacularitzadors’, tant en la programació especial com en els informatius.

Sensacionalisme als mitjans

L’informe del CAC apunta que, en general, els canals públics de televisió van ser els que van recórrer amb menys freqüència a l’ús de components ‘espectacularitzadors’. Telecinco, en canvi, va ser el canal que va fer un ús més remarcable dels components que contribueixen a ‘espectacularitzar’ la informació. Durant la programació especial de Telecinco, es van poder veure un total de sis vídeos que van aparèixer repetits 95 vegades.

D’altra banda, segons l’informe, tots els mitjans, tot i que en un grau diferent, van fer arribar a la ciutadania missatges d’interès públic (de servei i d’emergència) difosos per les autoritats, especialment al llarg del primer especial informatiu de la tarda de l’atac a Barcelona. TV3 i Catalunya Ràdio van traslladar els quatre missatges dels cossos policials i d’Emergències de Catalunya que demanaven evitar les Rambles i Plaça Catalunya i difusió de fotografies de l’operatiu policial, així com evitar els desplaçaments per la ciutat. TVE i Antena 3 TV van oferir tres d’aquests missatges, Rac 1, dos i Telecinco, un.

L’informe del CAC s’ha enviat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per tal que promoguin les mesures adequades i també s’ha adreçat a la Comissió Europea, al Parlament Europeu i a l’Observatori Europeu de l’Audiovisual. Així mateix, el CAC ha posat a disposició de Competència les recomanacions sobre la cobertura d’actes terroristes.

