El candidat de Catalunya En Comú Podem, Xavier Domènech, ha acusat des de Girona al ‘bloc dels que han intervingut l’autogovern’ de no tenir per a Catalunya ‘cap altra proposta que la repressió’. ‘No podien obrir meses de diàleg perquè no hi tenien res a proposar’, ha afegit el cap de files dels comuns. També ha carregat contra els independentistes per la ‘buidor de la proposta’, i a uns i altres els ha retret que pretenguin ser ara la ‘solució’. ‘Tots els que ens han dut a aquesta situació, no ens en poden treure’, ha insistit Domènech.

Diu que la campanya de cara al 21-D és ‘estranya, complexa i difícil’ pel país. ‘Hem de sortir del forat on ens han col·locat uns i altres’, ha assegurat Domènech en erigir la seva llista com l’única candidatura que ‘pot treure’ el país de la situació política.

‘Només Catalunya en Comú Podem pot restaurar la dignitat de Catalunya, la de cadascun dels seus ciutadans; que l’agenda social es converteixi en agenda de país, perquè parlar del país és construir Catalunya, i els drets de la gent, no hi ha pàtria sense gent, no hi ha país sense ciutadania’, ha advertit Domènech davant d’un centenar de persones al Parc Central de Girona.

També la número 2 de la llista per Barcelona, Elisenda Alamany, ha apuntat contra els dos blocs. ‘Com es pot aspirar al govern de la Generalitat havent donat suport al 155 que suspèn la Generalitat? Vergonya’, ha exclamat d’entrada contra Cs, PSC i el PP.

I alhora, la portaveu dels comuns, que ha exigit que ‘cap full de ruta fracassat sigui la condemna de tot un país’, ha advertit que amb el procés ‘no s’ha avançat ni una sola engruna’ en clau fiscal ni en una relació bilateral amb l’estat. És en aquest context que ha assegurat que els comuns ‘faran caure la careta a molts falsos patriotes quan diguin alt i clar que estimar un país vol dir estimar la seva terra’. ‘La bandera és un símbol que s’aixeca per defensar el país i la gent però no és cap tela per cobrir els seus nyaps i les seves vergonyes’, ha etzibat.

Els comuns, a la recerca de l’indecís

Domènech també ha aprofitat la seva intervenció a Girona per apel·lar a la bossa d’indecisos de cara el 21-D. ‘Us diran que està tot decidit; quan algú diu que està tot decidit és que no vol que res canviï; no volen que sortim d’aquest forat’, ha insistit el cap de files dels comuns. ‘Us mentiran perquè no tenen propostes de futur i volen que seguim atrapats al passat’, ha afegit.

És en aquest context que ha advertit que ‘el bucle’ no permet avançar el país i, en una apel·lació directa als indecisos, ha assegurat que la seva llista és la que permet ‘desencallar la situació’. Domènech s’ha desplaçat a Girona per donar suport als seus candidats, Llorenç Planagumà i Geni Pascual.

Planagumà ha carregat contra la cap de llista de Cs, Inés Arrimadas, per erigir-se en la candidatura que treballa de cara el 2114 i no amb la mirada posada en 1714. Planagumà ha assegurat que això és ‘mentida’ perquè amb un govern de la formació taronja ‘no es pot construir la Catalunya del futur’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]