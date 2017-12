La convocatòria Omplim Brussel·les de dijous ha començat a provocar cues a La Jonquera. Segons que informa el Servei Català de Trànsit, hi ha una retenció de vuit quilòmetres a la frontera entre el Principat i la Catalunya Nord.

Diversos conductors que es dirigeixen a la capital europea han explicat a la xarxa que la gent treu estelades. Altres, han denunciat ‘controls innecessaris’ de la policia per molestar els manifesants que ja han sortit cap a Brussel·les.

Km d cues a la frontera a la Junquera, gent treient estelades i àrees d servei sopant i només se sent parlar català. #RoadtoBrussels farem història

Cues kilomètriques a La Jonquera. Controls innecessaria per incordiar als que anem a Brussel•les?? Encara busquen urnes?? Ens donaran sempre pel sac?? #OmplimBrusselles

Retencions a la Jonquera i tenim per estona! Però no passa res, tenim energies de sobres💪 #roadtobrussels #CatalansDoThings pic.twitter.com/ojwRtEX74O

Atrapats a l’embús del Pertús, ens fan arribar això: “45 min per fer 4 km a la Jonquera. Hi ha obres i de 3 carrils es passa a 1. Recomanen sortir a la Jonquera i anar fins al Volò per N-II, 12 km” CC @OmplimBrux #RoadToBrussels pic.twitter.com/2nUhkUIN3t

