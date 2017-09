El referèndum del primer d’octubre obté suport a l’estat espanyol. A la manifestació del País Basc de dissabte passat i a l’acte de suport a l’1-O a Madrid de l’endemà, s’hi afegeix la votació simbòlica que es farà diumenge a Saragossa. L’organitzen Purna i Puyalón, dues organitzacions sobiranistes aragoneses que defensen el dret d’autodeterminació de tots els pobles.

Les organitzacions convocants diuen que cal donar suport a ‘un poble oprimit, com el català’ en la voluntat d’autodeterminar-se. I convoquen tots els catalans residents a l’Aragó i els aragonesos residents a Catalunya diumenge a Saragossa per votar sobre la independència de Catalunya. Així ho han publicat a les xarxes socials:

EN ARAGÓN SACAMOS LAS URNAS

El 24s pondremos urnas en Zgz para que la comunidad catalana de Aragón pueda votar en apoyo al #ReferendumCat pic.twitter.com/i5M0EYS2Z6 — PURNA (@PURNA_ARAGON) September 17, 2017

Aclareixen que és un gest simbòlic que pretén conscienciar la societat aragonesa –que consideren, ‘en general, molt anticatalana’–, perquè vegi que ‘no hi ha res de dolent a treure les urnes al carrer.’ Diuen que cal demostrar solidaritat envers un poble ‘germà’.

No serà pas l’única mostra de suport de la societat aragonesa al referèndum. Dissabte dia 30 hi haurà una manifestació a Saragossa en favor del dret de decidir de Catalunya convocada per les Marxes per la Dignitat d’Aragó.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]