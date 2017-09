L’Ajuntament de Barcelona i la Plataforma d’Afectats per la Superilla es van reunir dimarts a la seu del districte de Sant Martí sense acostar posicions sobre el projecte. Aquests últims continuen amb la seva intenció de presentar un contenciós administratiu al febrer i consideren que aquesta trobada va ser un pur tràmit, perquè el govern municipal no té cap intenció de retirar el projecte.

És més, la reunió de conciliació és un pas previ necessari abans de poder presentar una demanda. El regidor de Sant Martí, Josep Maria Montaner, ja va apuntar abans de la trobada que la reunió servia per fer balanç, amb l’esperança d’arribar a alguns acords, però que no sabia si seria possible. També va explicar que traslladarien al col·lectiu que s’han refet i millorat qüestions del projecte, i que encara queden moltes actuacions per fer, algunes immediatament.

El govern municipal es reunirà també amb el Col·lectiu Superilla, favorable al projecte, i en els pròxims dies convocarà també la taula de seguiment per fer balanç d’aquest primer any de funcionament. L’executiu considera que la prova pilot ja ha acabat i ja ha començat a implementar actuacions més estructurals.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]