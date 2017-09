A pocs dies del referèndum de l’1-O, desenes de veïns de Sant Pere de Ribes han protagonitzat un espectacular lipdub pel sí amb la cançó Viurem Lliures, del grup de folk Ebri Knight. En poques hores, el vídeo acumula més de 3.400 visualitzacions.

Al libdup hi apareixen els veïns del poble, entitats, gegants, capgrossos i castellers, entre altres col·lectius. Després de l’enregistrament també hi va haver alguns parlaments, com els de l’ex-batlle de Barcelona Xavier Trias i l’ex-diputat de la CUP David Fernàndez.

L’acció la va organitzar la plataforma Sí al referèndum de Sant Pere de Ribes, formada per l’ANC del poble, entitats culturals i partits polítics.

