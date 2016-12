Un usuari d’Easyjet tenia una queixa sobre el seu vol, i la va formular en català adreçant-se al compte oficial de Twitter de la companyia. La resposta que obté és: ‘Bon dia, Josep. Si us plau, escriu-nos en espanyol, anglès, italià, portuguès, francès, alemany o neerlandès per a poder ajudar-te’.

@JosepCatt Buenos días Josep. X favor escríbenos en español,inglés,italiano,portugués,francés,alemán u holandés xa poder ayudarte. Grax, K — easyJet (@easyJet) December 26, 2016

Aquesta resposta ha estat criticada per part de molts usuaris, però la posició no canviava. Un usuari li demanava que per operar a Barcelona, ‘en català, si us plau’. I li van respondre això:

@xbdn1971 Hola Xavi gracias por tu contacto contestamos en español, inglés, italiano, portugués, francés, holandés ó alemán

Un saludo

Gabz — easyJet (@easyJet) December 26, 2016

Un altre es queixa que ‘Easyjet és una altra multinacional que menysprea en català’, i la resposta de la companyia és que ‘seria fabulós poder tenir tots els idiomes existents’

@luisjimenezbcn Hola Luis, gracias por el contacto, menosprecio ninguno, sería fabuloso poder tener en todos los idiomas existentes (1/2) — easyJet (@easyJet) December 26, 2016

@luisjimenezbcn para poder atender a cada pasajero en su propio dioma, sin embargo ésto no es posible por ahora.

Un saludo cordial

Gabz — easyJet (@easyJet) December 26, 2016

A un altre usuari, des del compte de Twitter d’Easyjet li acaben dient que entenen el català i que ‘fins i tot alguns el llegim’

@STV_e3 Hola. Lo siento. Respetamos, lo entendemos e incluso algunos leemos el Catalán, xo no lo manejamos d forma bastante clara como (1/2) — easyJet (@easyJet) December 27, 2016

@STV_e3 (2/2) para escribiros. Gratos por la posibilidad de ayudaros en una de las línguas soportadas. Saludos-Dinis — easyJet (@easyJet) December 27, 2016

El to, arran de les queixes, canvia una mica: diuen a un altre usuari que no tots els companys podran ajudar-lo en català.

@jimnez_jon Hola Joni, Sí,claro q puedes. Desafortunadamente no todos mis compañeros podrán ayudarte en catalán, lo único q pretendemos 1/2 — easyJet (@easyJet) December 27, 2016

@jimnez_jon es dar la mejor solución a nuestros clientes; esa es la razón de mi mensaje a @JosepCatt Bon dia Joni. Gràcies de nou, Kelvin — easyJet (@easyJet) December 27, 2016

Ara, continuen indicant que hi ha els set idiomes de relació amb el client, i que no volen ofendre ningú

@austrui Buenas tardes. Nuestra intención no es de ofender a ninguno de nuestros clientes, pero si lo deseas puedes contactarnos en 1/2 — easyJet (@easyJet) December 27, 2016

@austrui en alguno de los 7 idiomas disponibles y mencionados anteriormente. Saludos cordiales, Kelvin — easyJet (@easyJet) December 27, 2016

Easyjet és a l’aeroport del Prat des del 1996. La web de la companyia es pot consultar en català, però no pas l’apartat d’informació d’ajuda a l’usuari.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]