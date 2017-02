Microsoft torna a tenir activa la seva web ‘Microsoft Catalunya‘ íntegrament en català, segons que ha informat Wiccac. Va ser precisament aquesta agrupació de creadors de webs qui va informar, al setembre de l’any passat, que Microsoft havia eliminat la seva versió en català. Aleshores, Jordi Marin, director general de Microsoft Catalunya, va defensar la decisió argumentant que es volia actualitzar i potenciar la web amb més continguts i notícies.

Amb l’objectiu de recuperar el català a Microsoft es va engegar una campanya al portal Change.org que encara és actiu. Els impulsors de la campanya consideren que la nova web és un primer pas, perquè s’ha millorat la situació anterior. Tanmateix, reclamen una versió íntegra de la web en català, i no només ‘Microsoft Catalunya’, que ofereix menys continguts.

