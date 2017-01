El cantautor Lluís Llach, juntament amb l’actriu Sílvia Bel, Manolo García, Macaco i Sílvia Pérez Cruz són alguns dels artistes confirmats que participaran en el Gran Concert per a les Persones Refugiades, el proper 11 de febrer al Palau Sant Jordi de Barcelona. A més, la companyia La Fura dels Baus farà un gran muntatge com a fil conductor del concert, promogut per la campanya ‘Casa nostra casa vostra’. A més d’aquests confirmats, hi haurà 50 artistes més a l’escenari, artistes que es confirmaran públicament els propers dies.

Tots els beneficis que generi el concert es destinaran a un projecte d’ajudes econòmiques a les organitzacions que treballen en migració i refugi a Catalunya o als països d’origen o de trànsit. El concert compta amb la producció de Primavera Sound, amb la participació de Canet Rock i Clippers.

Tota la campanya es pot seguir al web www.casanostracasavostra.cat i a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram amb el nom d’usuari @volemacollir i l’etiqueta #volemacollir. El web explica el minut a minut de la campanya, recull signatures del manifest i serà un centre de documentació sobre la denominada crisi migratòria a Catalunya i a Europa. També s’hi poden fer aportacions econòmiques, que serviran per finançar una convocatòria d’ajudes a les entitats que treballen en migració i refugi.

El moviment ‘Casa nostra, casa vostra’ interpel·la les institucions per a què donin una resposta més clara i contundent al problema dels refugiats, aconseguir que les institucions catalanes actuïn i deixin de banda la inacció de l’estat espanyol per poder començar a acollir persones refugiades a Catalunya. Més de 300 voluntaris fa mesos que treballen per impulsar un seguit d’actes que volen conscienciar la ciutadania i mobilitzar-la per pressionar les institucions i els governs a actuar. La idea va sorgir d’un grup de voluntaris que el maig passat es van trobar als camps de refugiats de la frontera de Gràcia amb Macedònia, desenvolupant diversos projectes. L’estada els va remoure tant que van decidir començar a treballar per fer possible un canvi en la seva situació.

El projecte ha anat creixent i actualment ja són més de 200 entitats a les quals se li sumen un centenar d’empreses culturals del país i persones a títol individual. Els actes forts però, són dos: el concert al Palau Sant Jordi i una manifestació el 18 de febrer. Per aconseguir el suport popular, la campanya ha elaborat un manifest, reclamant precisament a les institucions catalanes que actuïn davant la situació i fer de Catalunya, terra d’acollida, que es pot consultar al web www.casanostracasavostra.cat, i signar, i a la vegada, fer aportacions econòmiques. A més, els impulsors han editat un espot amb la col·laboració de personatges coneguts a Catalunya així com refugiats de Vasilika, a Grècia, i porta per títol ‘Vull venir, vull que vinguin”.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]