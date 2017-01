Arran de la polèmica per la nota enviada per l’equip de coordinació de l’Escola d’Arquitectura de La Salle als professors avisant-los que les classes només es podien fer en anglès o en castellà, la direcció de La Salle-URL ha pres mesures. Avui, en una comunicat enviat al professorat, ha informat que aquella nota, que el rectorat de la Universitat Ramon Llull (URL) va qualificar de ‘lamentable’ en declaracions a VilaWeb, queda ‘sense efecte’ i ha estat formalment retirada. A més, ha retirat a l’equip de coordinació de l’Escola d’Arquitectura les funcions de ‘qualitat docent i satisfacció dels estudiants’, que han passat a ser assumides per l’equip directiu de La Salle-URL.

Aquesta és la nota enviada avui als professors:

La publicació per part de VilaWeb de la nota interna en què s’avisava als professors que havien d’impartir les classes en castellà o en anglès va aixecar molta polseguera, no només a la xarxa, sinó també dins de la comunitat universitària, fins al punt que el govern de la Generalitat va demanar explicacions al rectorat de la URL i a la direcció de La Salle-URL mitjançant la secretaria d’Universitats i la direcció general de Política Lingüística.

La resposta pública a la polèmica per part de la universitat i de la direcció de La Salle-URL fou un comunicat conjunt en què refermaven el compromís de la institució amb la normalització del català, recordant que ‘el català és llengua vehicular del nostre centre universitari.’ No quedava prou clar, però, quina havia de ser la llengua amb què es fessin les classes a l’Escola d’Arquitectura: ‘En el cas del grau en estudi d’Arquitectura oferim una línia íntegrament en anglès i una línia en català, castellà i anglès’.

En quina de les tres llengües es fan les classes efectivament? Segons les explicacions donades a VilaWeb tant per La Salle-URL com pel rectorat de la Ramon Llull, ‘a causa del gruix d’estudiants llatinoamericans que hi ha al grup, s’informa als estudiants que es comença, en el primer curs, en castellà, i es continua des de final del segon curs i en els darrers cursos en català.’ En canvi, tots els professors de l’escola d’Arquitectura consultats neguen que sigui així, és a dir, que no havien rebut prèviament, a començament de curs, cap instrucció que a primer les classes haguessin de ser en castellà.

Des de fa molts anys, expliquen aquests professors, la llengua a classe és el català i si hi ha algun alumne que no l’entengui a començament de curs se li ofereix, per part del professor mateix, una atenció específica, un cop de mà, perquè pugui seguir sense cap problema el contingut de les classes. Això, fins que al cap de poc temps ja s’ha familiaritzat i entén sense problema el català.

Per això els va sobtar l’enviament d’aquella nota interna avisant que havien de fer les classes en castellà. Una nota que ha causat malestar entre molts professors, que lamenten que se’ls hagi pressionat d’aquesta manera, fent passar l’interès econòmic de no perdre potencials estudiants estrangers que s’expressen en espanyol per sobre del respecte a l’ús del català.

Quin fou doncs el motiu d’aquella nota polèmica? L’explicació donada per La Salle-URL als professors en l’últim comunicat intern és aquesta: ‘El comunicat de l’ECAE (equip de coordinació d’Arquitectura i Edificació) volia estar emmarcat en el treball que des de tota l’Escola s’està realitzant per a optimitzar la satisfacció de l’alumnat del nostre grau.’ I en aquest cas, ‘optimitzar la satisfacció de l’alumnat’ tenint en compte això mateix que diu el mateix comunicat: ‘Més del 60% dels alumnes de primer any, del curs 2016-2017, del grau en Estudis de l’Arquitectura provenen de fora del nostre país.’

