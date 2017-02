Dolores Agenjo, ex-directora de l’institut Pedraforca de l’Hospitalet de Llobregat, és l’única responsable d’un centre educatiu que el 9-N es va negar a cedir les claus per a poder-hi fer la votació. Avui declara al judici del 9-N perquè és testimoni de les acusacions. Agenjo va ser candidata de Ciutadans a les eleccions municipals de l’Hospitalet de Llobregat, on tancava la llista simbòlicament, i a les eleccions catalanes del 27-S fou la número 23 per Barcelona del mateix partit. Avui ha arribat acompanyada de l’home fort de Ciutadans a la ciutat, l’ex-president del Centre d’Esports l’Hospitalet.

També l’acompanyaven a l’entrada Rafael Arenas, ex-president de Societat Civil Catalana, i actualment vocal. I Enric Martínez Herrera, ex-membre de Podem, que va deixar el partit i fins i tot va arribar a portar-lo a judici, acusant-lo de purgar-lo perquè no defensava el dret de decidir.

