El govern ha engegat avui una peça fonamental per a la independència fiscal, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que en un principi es dedicarà a recaptar els impostos cedits per l’estat espanyol. Segons que ha informat el vice-president del govern, Oriol Junqueras, l’ATC està preparada per a recaptar 42.000 milions d’euros, és a dir, quinze vegades més de la recaptació efectiva del 2017. L’ATC obrirà 19 centres on treballaran 800 persones.

El vice-president ha definit l’ATC com ‘una peça clau’ i assegurat que és homologable a qualsevol de les agències més avançades del món. A més, ha anunciat que tindrà una unitat per a lluitar contra el frau internacional, perquè ‘volem que el país i la ciutadania tinguin el pressupost que es mereixen.’ Junqueras ha explicat que sense l’ATC, una eina primordial, s’han aconseguit detectar uns 400 milions d’euros anuals de frau fiscal.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reconegut que l’obertura de l’ATC i la transició fiscal ha topat amb dificultats lògiques que s’han resolt amb temps i forma. Tanmateix, ha lamentat que també hi ha hagut traves per part dels que ‘auguraven la catàstrofe’ del sistema. ‘És una dificultat que fa de mal fer la feina’, ha afegit.

Puigdemont ha dit que l’agència ofereix tota la seguretat jurídica i informàtica als ciutadans i, per tant, que no cal tenir dubtes sobre la seva operativitat: ‘Blindatge telemàtic i màximes garanties.’ A més, ha dit que amb el desplegament de l’ATC ‘posem les estructures necessàries per fer possible la voluntat dels catalans en el referèndum de l’1 d’octubre’

Puigdemont també ha dit que l’agència servirà per tenir una administració més propera i que reconegui el contribuent com a ciutadà. Una administració més justa i que lluiti millor contra el frau. I, finalment, una administració més eficient que permeti aplicar les polítiques de benestar que necessiten tots els catalans.

