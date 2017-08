‘El director d’El Periódico, Enric Hernández, hauria de dimitir’, ha escrit l’activista i periodista Julian Assange al seu compte de Twitter. El col·lectiu Wikileaks va ser un dels primers a denunciar ahir sobre la poca fiabilitat de la nota, amb data del 25 de maig, que informa sobre un possible atemptat a la Rambla i que el diari atribueix a la CIA. ‘Ell [Hernández] ha intentat enganyar clarament a l’opinió pública’, afegeix en la seva piulada Assange.

The editor of El Periódico, @Enric_Hernandez, should resign. He has engaged in a clear attempt to mislead the public. #lacia #elperiodico — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 31 d’agost de 2017

En conferència de premsa, el conseller d’Interior, Joaquim Forn, i el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, han desmentit la informació que publica El Periódico i han reiterat que els Mossos no tenen contacte directe amb la CIA. Trapero ha anat un pas més enllà i ha declarat: ‘Per què m’he de creure que aquest document és de la CIA? On ho posa? Per què m’he de creure que ja no és de la CIA sinó del NCTC? On ho diu? Ell té dret de dubtar i jo tinc dret de dubtar de la seva informació.’

