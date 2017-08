Aquesta matinada El Periódico ha publicat una notícia a primera pàgina que conté la imatge del que afirma que és un missatge amb el qual la CIA va avisar el 27 de maig els Mossos d’Esquadra de que hi hauria un atemptat a La Rambla. Poc després de l’atemptat del 17 d’agost El Periódico ja va afirmar que tenia una exclusiva demostrant això mateix, actuació que li va valer moltes crítiques. Ara, dies després, el diari presenta el que afirma que és la nota en que es basava l’exclusiva. El problema, però, és que està redactada d’una manera tan inversemblant que és gairebé impossible de creure-se-la. Amb la qual cosa la mateixa publicació de la notícia s’ha girat contra El Periódico i causarà una enorme polèmica en les pròximes hores.

Hi ha una sèrie de detalls que fan palès que la nota no pot haver estat escrita per algú de parla anglesa ni que formi part dels serveis d’intel·ligència dels Estats Units. El text conté una gran quantitat d’errors, lingüístics i conceptuals tal i com han denunciat, entre altres, Julian Assange i Wikileaks en diverses piulades.

Paper publishes highly suspect US intelligence document on ISIS attack in Barcelona ahead of Catalan referendum. https://t.co/Z5hHvVsreo pic.twitter.com/hBW05FTBIl — WikiLeaks (@wikileaks) 31 d’agost de 2017

This appears to be modified or fabricated. The use of Spanish language quote marks '<<', '>>' in an English CIA report is very suspicious. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 31 d’agost de 2017

David d’Enterria, per una altra banda ha recopilat els errors lingüístics, tots ells calcs de l’espanyol, que apareixen en el text.

Actualització errades ortogràfiques del fals “INFORME de la CIA” inventat per @Enric_Hernandez. Merda escrita per les clavegueres de l’estat pic.twitter.com/xZ4wY3rcta — David d’Enterria *X (@denterd) 30 d’agost de 2017



Error en el nom d’Estat Islàmic

L’error pel que fa al nom d’Estat Islàmic seria el més significatiu des del punt de vista conceptual. En primer lloc perquè ‘Irak’ (tal i com apareix en la nota que se suposa que ha escrit la CIA) no s’escriu així en anglès sinó ‘Iraq’. En espanyol sí que es diu ‘Irak’. A més es fa servir la fórmula ‘Islamic State of Irak and ash-Sham’, una forma que s’ha fet servir en algunes ocasions però que no la fa servir el govern dels Estats Units. Tal i com es pot comprovar en la llista oficial de grups considerats terroristes pel Departament d’Estat dels Estats Units el nom que fa servir l’administració americana és ‘Islamic State of Iraq and the Levant’. I resulta completament inversemblant que el nom d’un grup així de conegut s’escrigui malament en una comunicació oficial de la CIA. ‘ash-Sham’ equival, de forma aproximada, a ‘Llevant’.

A més el presumpte document de la CIA porta entre parèntesi les sigles ISIS. ISIS són unes sigles que es fan servir habitualment en els mitjans de comunicació per a fer referència a l’anomenat Estat Islàmic. Però com es pot comprovar fent una cerca al mateix servidor de la CIA, aquesta agència i en general tots els serveis d’intel·ligència, fan servir ISIL, en comptes d’ISIS. (Comproveu-ho en el llistat que la pròpia CIA manté dels grups gihadistes al món)

Importants errors lingüístics

La nota conté, a més, una llista sorprenent d’errors lingüístics, tots ells calcs de l’espanyol. Cosa que porta a pensar que qui la va redactar no és nadiu anglès sinó nadiu en espanyol. Els errors més evidents són els següents:

-Diu ‘text of the nota‘ on en tot cas hauria de dir ‘text of the note’

-Diu ‘sent to the Mossos’ quan hauria de dir ‘sent to Mossos’ (i encara seria molt estrany que la CIA fes servir el familiar Mossos i no l’oficial Mossos d’Esquadra)

-Diu ‘on 25 May 2017’ quan hauria de dir ‘on May 27th 2017’

-Diu ‘administratives purposes’ quan hauria de dir ‘administrative purposes’

-Diu ‘Irak’ quan hauria de dir ‘Iraq’.

Estranyes codificacions

La nota també inclou estranyes codificacions. L’una, apuntada per Julian Assange, és l’ús d’un estil de cometes que no fa servir la CIA. Apareixen <<>> on haurien d’aparèixer “”.

La segona és molt més clara encara. El text es presenta sota el codi SECRET // REL TO USA, SPAIN. Aquesta codificació indica, en les regles de circulació d’informació entre agències d’intel·ligència occidentals, que seria un document secret que comparteix els Estats Units i Espanya. Però en comptes d’SPAIN hauria de dir ESP ja que els noms de països estan codificats sempre per tres lletres en aquest tipus d’intercanvis i a Espanya li correspon ESP i no SPAIN, seguint l’estàndard ISO 3166-1 alpha-3, que és el que es fa servir en aquestes comunicacions.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]