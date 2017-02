El secretari valencià d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira, ha explicat en un contundent fil de piulets que el govern espanyol destina fons del corredor mediterrani a potenciar el corredor central a través de Madrid. Boira ha explicat a VilaWeb que les obres que connecten les estacions d’Atocha i Chamartín formen part d’una infrastructura més àmplia que té per objectiu connectar el nord i el sud de la península i que es paguen amb un fons europeu que s’havia de destinar al corredor mediterrani, que va des d’Algesires fins a la frontera amb l’estat francès pel litoral.

Esta obra forma parte de la conexión por túnel Atocha-Chamartin pagada con fondos del Corredor Mediterráneo. https://t.co/y60JNaWRKN — Josep Vicent Boira (@JosepBoira) February 9, 2017

El túnel a què fa referència Boira forma part d’una infrastructura que unirà l’estació d’Atocha amb Torrejón de Velasco, un municipi de la comunitat de Madrid d’uns 5.000 habitants. El túnel permetrà una connexió directa en tren de gran velocitat entre les estacions d’Atocha i Chamartín, a Madrid, que actualment no es connecten. La construcció de dues noves vies en el tram Atocha-Torrejón de Velasco i del túnel entre Atocha i Chamartín costen 935 milions d’euros.

‘Sé que és difícil de creure que un túnel entre Atocha i Chamartín es pagui amb fons del corredor mediterrani’, ha dit Boira a Twitter. Per a il·lustrar-ho, ha adjuntat un fragment de l’informe europeu ‘Mediterranean. Second Work Plan of the European Coordinator’, que explica els principals obstacles que poden impedir un desenvolupament eficaç del corredor mediterrani. Un d’aquests entrebancs és la construcció d’un túnel entre l’estació d’Atocha i Chamartín.

L’any 2011, el govern espanyol decidí que el tram Algesires-Madrid s’anomenés, també, corredor mediterrani. D’aquesta manera es crea una confusió que li permet de rebre fons europeus destinats al corredor mediterrani ‘autèntic’. El cas que denuncia Boira sembla que és un exemple d’aquesta pràctica.

Boira ha escrit els piulets mentre esperava un tren que anava amb retard, un exemple pràctic dels problemes que els ciutadans han de suportar quan volen anar de València a Barcelona. Aquestes anomalies són un fre per a la indústria, com denuncien molts empresaris –per exemple, Joan Server en aquesta entrevista a VilaWeb.

Aquesta situació no és pas nova. Boira ja criticava en aquesta entrevista a VilaWeb que el govern espanyol no executa el corredor mediterrani per motius purament polítics.

