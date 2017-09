El secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha volgut desmarcar la seva formació del discurs que va fer ahir Catalunya Sí que es Pot –coalició de la qual forma part– en el debat al parlament sobre la llei de transitorietat jurídica. El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, va fer un parlament molt dur contra el govern i els partits independentistes, i va fer posar dempeus la bancalada de Ciutadans i PP.

En set piulets que us reproduïm a continuació, Fachin explica que les bases del seu partit li havien encomanat de votar no a la llei, però que de cap manera no pot compartir l’argumentació donada per Coscubiela. Creu que es podia rebatre el sí denunciant també l’actuació del TC.

2.- Lamentablement els motius que porten la nostra organització a votar NO tenen poc a veure amb el posicionament marcat x portaveu de CSQP. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 7 de setembre de 2017

4.- Hi ha un NO que té en compte el context en què es produeix aquest votació: el TC convertit en mordassa del PP, — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 7 de setembre de 2017

6.- Un NO respectuós que creiem que avui no ha estat defensat i que nosaltres considerem imprescindibles. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 7 de setembre de 2017

7.- L’esquerra no podrà donar cap resposta vàlida al moment que viu Catalunya si renuncia a la seva pluralitat. Bona nit. Seguim. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 7 de setembre de 2017

