Durant la sessió de control al govern espanyol d’avui al senat, el senador d’Esquerra Republicana Miquel Àngel Estradé ha retret durament a la vice-presidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría que al PP no dimiteixi ningú malgrat tenir encausats per corrupció. ‘Al nostre partit cometem errors, però els assumim amb dignitat i dimitim’, li ha retret Estradé. ‘Però el seu partit és ple de càrrecs electes corruptes i encausats i no ha dimitit ningú’, ha criticat. En veient els crits i gests de desaprovació dels senadors del PP, Estradé els ha deixat anar: ‘Els molesta eh? Les veritats fan mal.’

Amb la mateixa contundència ha respost Soraya afirmant des d’un primer moment que el referèndum no es faria. ‘No es farà a Espanya ni a Baviera ni al Vènet, i no crec que Espanya ni Alemanya ni Itàlia siguin estats poc democràtics.’

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]