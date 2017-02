El vist-i-plau de la CUP al pressupost de la Generalitat ha causat una reacció crítica d’Endavant, una de les organitzacions que en formen part i que va votar no a aprovar-los. El no, que va acabar essent minoritari, ha estat defensat avui mateix per Endavant en aquest comunicat. Una crítica que ha portat tensió dins de la CUP, segons han informat fonts internes de la formació, i que avui s’ha visualitzat amb la polèmica desfermada per uns cartells de l’organització sobre la manifestació que es farà a Sabadell en suport de la sanitat pública i contra les retallades i on es veuen uns dibuixos en què el conseller Toni Comín és agredit.

Els cartells han estat qualificats de vergonyosos pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i per la portaveu del govern, Neus Munté. Però també han estat criticats per la diputada de la CUP, Mireia Boya, que en un piulet a Twitter ha dit: ‘Digueu-me gandhiana, però a mi tampoc m’agrada veure violència. Cap.’

Digueu-me gandiana si voleu, però a mi tampoc m'agrada veure violència. Cap. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) February 1, 2017

L’ex-diputat Julià de Jòdar ha donat suport a Boya repiulant el seu comentari. I contràriament a la posició de Boya, la diputada Anna Gabriel, membre d’Endavant, ha difós en el seu compte de Twitter els cartells, i els regidors de la CUP Barcelona Josep Garganté i Maria Rovira també han subscrit els cartells i la posició d’Endavant, que ha deixat clar que no els pensava retirar. Per la seva part, el regidor de la CUP a Berga Francesc Ribera ‘Titot’ ha qualificat de desmesurada la reacció crítica amb el cartell i ha recordat que ‘el problema és al Taulí’.

Un "còmic" com tot art, exhota la metàfora. La reacció al cartell d'@Endavant_OSAN em sembla un "piscinasso". El problema és al Taulí. — Francesc Ribera (@francescribera) February 1, 2017

El piulet crític de Boya ha estat respost per alguns militants d’Endavant, que li han retret que critiqués els cartells i no les retallades. Boya ha insisit que criticava també les retallades com una altra forma de violència, i que les deplorava totes. L’han arribat a qualificar de cínica, i l’han acusat ‘d’aprovar les retallades que deixen la gent als passadissos d’urgències i que paguen les tasser’.

@xmonge deia no m'agrada veure CAP violència. Tots amb contradiccions — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) February 1, 2017

@yeyaboya unes les aproves, les altres les crítiques. Excuses. — Xavi #LGTBI (@xmonge) February 1, 2017

@yeyaboya si que passa si, i molt. — Xavi #LGTBI (@xmonge) February 1, 2017

Aquest atac fa referència al fet que la CUP acordés d’aprovar el pressupost en el consell polític d’aquest cap de setmana passat. De fet, la militància de la CUP, a través de les assemblees territorials, va aprovar majoritàriament de fer un sí crític al pressupost. Van ser algunes de les organitzacions polítiques vinculades a la CUP i representades en el Grup d’Acció Parlamentària (GAP), com Endavant, que s’hi van oposar. 37 dels vots de les territorials fou pel sí, i 18 pel no (vegeu els resultats)

Comunicat crític amb el sí de la CUP al pressupost

De fet, avui mateix, en plena polèmica per la publicació dels cartells amb el dibuix de Toni Comín agredit, Endavant ha fet públic un comunicat on crítica el sí de la CUP al pressupost.

Diu Endavant: ’Diferim de la CUP-CC amb la decisió presa i amb l’anàlisi de les conseqüències que pot comportar: és evident que a curt termini l’aprovació dels pressupostos pot permetre una major capacitat d’acció a la CUP-CC en el terreny de la política parlamentària. Però més enllà de l’àmbit institucional, en el terreny de la construcció d’una alternativa política global, les conseqüències de la decisió presa poden ser molt importants més aviat que tard.’

Es queixa que el referèndum ha estat utilitzat per part del govern de Puigdemont per fer-los xantatge ‘alimentant els privilegis i les prebendes de l’autonomisme, les polítiques antisocials i d’austeritat i la perpetuació de la doble explotació de les dones, a casa i al treball’.

