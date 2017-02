El corrent intern de la CUP Endavant Osan va publicar ahir uns cartells sobre la manifestació que es farà a Sabadell en suport de la sanitat pública i contra les retallades. Amb el títol ‘prou humiliacions a la sanitat pública: plantem-los cara’, al cartell s’hi veu com una infermera clava bufetades al conseller de Salut, Toni Comín.

Ací podeu veure els dos cartells:

Dubto que cap professional de la sanitat se senti identificat agredint el seu conseller. Veurem quants professionals hi van,de sanitat,clar! pic.twitter.com/TQqvEaqrso

Els cartells no han agradat gens al govern. La vice-presidenta Neus Munté ha estat la primera de reaccionar. En un piulet ha dit que s’hi feia ‘banalització de la violència’ i que sentia ‘vergonya i indignació’.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expressat el suport al conseller Comín ‘per aquest atac inacceptable’ i ha dit que amb aquests cartells Endavant ‘fa un pèssim favor a la causa que diu defensar’.

‘La violència són les retallades’

Sobre els comentaris de Munté, Endavant ha dit: ‘Violència és el que feu amb les retallades a la sanitat pública.’ I ha afegit: ‘No us veiem tan indignats amb els passadissos plens de malalts.’

Violència és el que porteu fent amb les retallades a la sanitat pública. No us veiem tan indignats amb els passadissos plens de malalts. https://t.co/OPWsoWV89t

Mireia Boya es desmarca dels cartells

La diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, Mireia Boya, s’ha desmarcat dels cartells d’Endavant. En un piulet diu el següent: ‘Digueu-me gandiana si voleu, però a mi tampoc m’agrada veure violència. Cap.’

