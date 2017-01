El cap de files del PP català, Xavier García-Albiol, i ex-batlle de Badalona, ha tornat a sembrar polèmica a les xarxes amb un piulet en el qual no ha volgut censurar els atacs patits per la regidora de Guanyem Badalona Fátima Taleb, qui avui ha fet públic que la setmana passada va rebre insults racistes i xenòfobs als carrers de la ciutat. Taleb, en un escrit publicat avui diu que els atacs són fruit de la política del senyor Albiol: ‘Es va dedicar durant el seu mandat a sembrar l’odi i a dividir la ciutadania, vinculant els problemes com la pobresa, l’atur i la falta de seguretat a l’arribada de persones de procedència estrangera o fins i tot vinculant el terrorisme a l’Islam’.

Aquest fet ha indignat Albiol, que en el piulet, dirigint-se a Taleb com la ‘regidora musulmana’, diu que les seves queixes ‘són una excusa per a tapar la seva incompetència’.

Que una concejal musulmana de #badalona me acuse porque se meten con ella por la calle, es una buena excusa para tapar su incompetencia. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) January 30, 2017

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]