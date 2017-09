‘Considero que el referèndum del primer d’octubre és la millor eina per a preservar els principis democràtics’, amb aquestes paraules, el Premi Nobel de la Pau del 2015 Ahmed Galai, vice-president de la Lliga tunisiana pels drets humans, ha donat suport al referèndum d’independència. Com signant del manifest ‘Let’s Catalan vote‘, ha instat al govern espanyol que treballi amb els seus homòlegs catalans perquè els ciutadans puguin anar a votar. ‘Les urnes mai s’haurien de considerar un problema. Tampoc no l’1-O. Les urnes són la solució civilitzada i democràtica als conflictes’, ha dit.

Galai ha comparegut a la sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat després de reunir-se amb el president. En el seu discurs ha explicat els dos motius pels quals dóna suport al dret de decidir dels catalans. Per una banda, ha assegurat que hi ha un component afectiu. ‘Tinc amics catalans. Persones que s’estimen els Drets Humans i que ens han donat el seu suport en moments complicats’, ha dit. En aquest sentit, sobre Catalunya, ha afegit que és una regió que s’estima i que ‘sens dubte ens ha sabut acollir’. El segon motiu, segons Galai, és el dret internacional. Ha invocat la carta de les Nacions Unides, signada el 1951, que reconeix el dret dels pobles a autodeterminar-se, i ha afirmat que els catalans, com a poble, tenen el dret de decidir el seu futur.

Sobre l’estat espanyol ha explicat que té por i que la seva voluntat d’impedir el referèndum representa una contradicció amb els principis democràtics. A més, ha recordat a Madrid que va signar la carta de l’ONU i que per tant té el deure de donar a conèixer els ciutadans els seus drets i a la vegada defensar-los. ‘La democràcia està en joc i cal lluitar per a preservar-la’, ha reblat.

Galai s’ha mostrat satisfet de parlar en nom dels signants del manifest i ha dit que se sent orgullós de formar part d’un grup on hi ha Noam Chomsky o Desmond Tutu: ‘Gent que són de tot arreu i de tot color que tenen una mateixa causa. La causa humana’.

Puigdemont avisa Rajoy: ‘Prohibir les urnes seria un cop d’estat’

‘Un referèndum no pot ser mai qualificat d’estafa, sinó al contrari; l’estafa seria impedir la seva celebració. Amb les urnes mai no es dóna un cop d’estat; al contrari. Un cop d’estat seria prohibir-les’, ha dit Puigdemont, avisant el president espanyol, Mariano Rajoy, davant les amenaces de la Moncloa per evitar l’1-O. Puigdemont ha insistit que el referèndum es durà a terme ‘amb totes les garanties’ i que el resultat serà vinculant. ‘Qualsevol intent d’impedir-lo per la via judicial o políticament està destinat al fracàs perquè la democràcia és imparable’, ha resolt.

