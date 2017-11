Una trentena d’eurodiputats de sis partits polítics diferents han reclamat aquest dimecres l’alliberament dels presos polítics catalans, la fi de l’article 155 a Catalunya i la intervenció de la Unió Europea en el conflicte per a trobar una ‘solució negociada’ que acabi amb un referèndum pactat. Entre els eurodiputats no hi havia cap diputat de l’àmbit dels comuns. Ni el portaveu, Ernest Urtasun, ni cap representant d’Esquerra Unida ni de Podem.

Han presentat al Parlament Europeu la plataforma Diàleg UE-Catalunya, que inclouen entre els seus membres la filla d’un dels pares fundadors de la UE, la italiana Barbara Spinelli, l’ex-ministre d’Exteriors eslovè Ivo Vajgl o la vice-presidenta dels socialdemòcrates a la cambra, Tanja Fajon. A més, han escrit una carta al president de l’Eurocambra, Antonio Tajani, i el seu predecessor en el càrrec, Martin Schulz, perquè es pronunciïn sobre l’empresonament dels membres del govern i, en particular, de Raül Romeva i Oriol Junqueras, que van ser eurodiputats.

‘Estem profundament preocupats pel punt crític a què ha arribat la situació a Catalunya, i per això hem decidit que unir les nostres veus i fer accions conjuntes és la manera més forta per reclamar a les institucions de la UE un gest de responsabilitat per afavorir el diàleg i trobar una solució’, recull el manifest.

Per això, els parlamentaris expliquen que impulsaran mesures per aconseguir quatre objectius: l’alliberament dels ‘polítics i líders socials’ que estan a la presó; l’anul·lació de l’article 155; la mediació de les institucions europees en el conflicte, que no consideren un afer intern d’Espanya, sinó de la UE; i l’assoliment d’un acord negociat entre Espanya i Catalunya que hauria de concloure amb un referèndum pactat.

‘Com a membres d’una de les principals institucions de la Unió Europea, que representa la veu dels ciutadans de la UE, seguirem la situació de prop’, han dit. Els eurodiputats asseguren que ho fan perquè volen garantir els valors fonamentals de la UE.

En una conferència de premsa, el liberal Ivo Vajgl ha lamentat que el Parlament Europeu fins ara no s’hagi pronunciat sobre la situació dels polítics i activistes catalans empresonats, i ha explicat que aquest és un dels motius pel quan van decidir crear el grup. A més, Vajgl ha confirmat que han demanat anar a visitar els polítics a la presó però fins ara no han rebut l’autorització de les autoritats de Madrid. Els francesos Marie-Pierre Vieu i José Bové han exigit explicacions pel retard en l’autorització de les visites, i han dit que han demanat ajuda a França.

Entre els participants al grup hi ha membres del partit socialdemòcrata com la seva vicepresidenta Tanja Fanjon; del liberal, com Ivo Vajgl; dels Verds, com el francès José Bové, l’eslovè Igor Soltes, la sueca Bodil Valero, l’estonià Indrek Tarand, o el belga Bart Staes, o de l’Esquerra Unitària, com els irlandesos Lynn Boylan, Martina Anderson i Matt Carthy, les italianes Barbara Spinelli i Eleonora Forenza, la francesa Marie-Pierre Vieu o la letona Tatjana Zdanoka. Pels conservadors i reformistes europeus hi ha els flamencs Mark Demesmaeker i Sander Loones, i també hi participen, els catalans Jordi Solé i Josep Maria Terricabras (ERC) i Ramon Tremosa (PDECAT). Izaskun Bilbao (PNB) i Josu Juaristi (Bildu) també en formen part, així com la gallega Lidia Senra, entre d’altres o l’escocès Ian Hudghton.

