Les autoritats mexicanes informen que hi ha hagut 224 morts pel cap baix en un terratrèmol de 7,1 graus que ha sacsejat la zona més poblada del país. L’epicentre era a la ciutat d’Axochipan, a l’estat de Morelos. A la capital, la ciutat de Mèxic, és on hi ha hagut més morts, noranta-set, després de l’esfondrament d’uns quants edificis.

El president mexicà, Enrique Peña Nieto, ha declarat l’estat d’emergència. En una entrevista a Televisa, ha anunciat que es desplegarien tres mil militars només a la ciutat de Mèxic per ajudar en el rescat i per evitar possibles saqueigs dels edificis abandonats. A la capital s’han esfondrat una trentena d’edificis i hi pot haver un gran nombre de persones atrapades.

He convocado al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones. El PlanMX ha sido activado. — Enrique Peña Nieto (@EPN) September 19, 2017

La Comissió Federal d’Electricitat ha anunciat que gairebé quatre milions de persones s’han quedat sense subministrament després del terratrèmol a la capital. Aquesta absència d’electricitat ha dut a un autèntic caos circulatori.

Fa quinze dies hi hagué un altre terratrèmol, de 8,2 graus, que va sacsejar el sud del país. Més d’un centenar de persones van morir als estats d’Oaxaca, Chiapas i Tabasco.

Drone footage shows destruction in Mexico City caused by the 7.1-magnitude earthquake; at least 42 people killed. https://t.co/DcnljWzUDf pic.twitter.com/JYQZYiLKYF — ABC News (@ABC) 19 de setembre de 2017

Mexico City streets left cracked after 7.1-magnitude earthquake struck and killed at least 44 people. https://t.co/DcnljWzUDf pic.twitter.com/mUK1bXzd3E — ABC News (@ABC) 19 de setembre de 2017

WATCH: Video shows a ceiling partially collapsing inside a Mexico City office during earthquake that hit the area. (via Ana Paula Hernandez) pic.twitter.com/5aZAzBXcjo — NBC News (@NBCNews) 19 de setembre de 2017

