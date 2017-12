TV3 ha presentat al jutjat una demanda contra el diari El País per un article –‘Una setmana veient TV3’– publicat el 12 de novembre que, segons la cadena pública, contenia dades falses. L’autor del text, el periodista Íñigo Domínguez, arribava a la conclusió que TV3 era un mitjà propagandístic a partir d’una suposada anàlisi de contingut de la programació.

El 17 de novembre, Vicent Sanchis, director de TV3, va escriure una carta al director d’El País, Antonio Caño, on desmentia una per una les afirmacions sobre el tractament informatiu de la televisió pública. D’acord amb llei orgànica 2/1984, Sanchis exigia a El País que rectifiqués l’article publicant la versió de TV3. El País havia de publicar-la en el termini de tres dies, és a dir, abans de dilluns, però no ho va fer.

L’article d’El País deia que TV3 havia exagerat la incidència de la vaga general del 8 de novembre, que el programa ‘Info-K’ polititzava els menors, que l’explicació sobre què són els presos polítics es va il·lustrar amb fotografies dels consellers empresonats, que TV3 no va informar del motiu de l’acusació d’incitació a l’odi contra vuit docents de la Seu d’Urgell i que mai no s’hi parlava de la fuita d’empreses. El periodista també va escriure que el telenotícies havia informat massa breument de la declaració judicial en què Carme Forcadell va dir que havia acatat el 155, que gairebé no s’hi informa d’Espanya i que els partits unionistes tenen poca presència als informatius.

Sanchis, en la carta que El País no ha publicat, desmunta totes aquestes acusacions. Sobre la vaga general, explica que TV3 va informar que el seguiment havia estat menor al de la vaga del 3 d’octubre i especifica que va informar sobre el gran impacte dels talls de carreteres. També es van emetre reportatges sobre la repercussió de la vaga en les grans empreses de la Zona Franca de Barcelona i Mercabarna i en el comerç de Terrassa i Barcelona. El director de TV3 explica que els periodistes van donar la xifra de seguiment de la vaga facilitada pel govern espanyol.

La carta defensa ‘InfoK’, que defineix com ‘un programa informatiu infantil homologable al format existent a bona part d’Europa occidental’, amb setze anys de trajectòria, i detalla com s’hi va informar tant de l’1 d’octubre com del concepte de pres polític. Sanchis nega que s’hi utilitzessin les imatges de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per a il·lustrar el concepte de pres polític –que el reportatge deia que hi havia qui els hi considerava i qui no–, sinó que es va explicar amb imatges de dos redactors del programa.

Amb el mateix to, el text desmenteix detalladament les acusacions sobre el cas dels docents de la Seu d’Urgell, la fuita d’empreses, la declaració de Carme Forcadell i la suposada inexistència d’Espanya en els telenotícies. Sobre la presència o no dels representants dels partits unionistes, Sanchis aclareix: ‘La presència dels diversos representants polítics als informatius de TV3 ve determinada per la importància i transcendència informativa de les seves decisions, actuacions o declaracions, i en cap cas no està condicionada a un determinat minut dels informatius.’

La carta acaba recordant que qualsevol visualització a la web tv3.cat dels informatius ‘suposadament analitzats’ contradiu completament les afirmacions publicades per El País.

