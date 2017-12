El candidat número quatre de Junts per Catalunya (JxCat) per Barcelona, Jordi Turull, ha advertit que ‘jugar’ a triar un altre president de la Generalitat que no sigui Carles Puigdemont implica acceptar el 155 i que el cap del govern espanyol, Mariano Rajoy, pot canviar el president de Catalunya.

En un acte de la campanya a Vic, Turull ha llançat un missatge a Esquerra Republicana: ‘No ens podem despistar, tornar les coses al seu lloc vol dir que si Rajoy va fer fora Puigdemont, el poble ha de dir que ell és el president’.

Puigdemont, en una intervenció en directe des de Brussel·les, ha acusat Rajoy de comportar-se com si fos ‘l’amo de la finca de la Generalitat’. A més, ha reiterat el seu compromís de tornar a Catalunya per a ser investit president si guanya les eleccions malgrat l’amenaça de detenció que pesa sobre ell.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]