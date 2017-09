‘Seran flor dia’. Això és el que diu la vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre les rèpliques de la web del referèndum que han aparegut de manera repetida d’ençà que ahir, un jutge, va ordenar el seu tancament. Ara, si algú intenta d’entrar a la web referendum.cat, s’hi trobarà un missatge com aquest en el que s’especifica que el domini ha estat intervingut i es troba a disposició de l’autoritat judicial. I a continuació, l’escut de la guàrdia Civil, que és la policia judicial que ha fet l’actuació.

La web s’ha deixat de veure perquè l’empresa CDMon –que gestiona el domini–, la va tancar per ordre judicial, però pocs minuts després de l’actuació, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va anunciar dos nous dominis de la web del referèndum, ref1oct.cat i ref1oct.eu. És previst que aquests, tard o d’hora, també siguin censurats.

Més complicat, o impossible, segons que diuen des de Pirates.org, és tancar webs que s’han clonat i que s’han emmagatzemat a través d’IPFS. Aquest sistema permet de guardar fitxers i pàgines web sense un servidor central. La xarxa IPFS està formada per nodes, ordinadors individuals. Com que no hi ha servidor central ni tampoc hi ha un únic punt d’accés, això fa que la xarxa IPFS sigui incensurable.

Utilitzant mètodes com aquest, s’han creat dominis com els següents. Alguns de ben curiosos.

— www.referendum.party

— www.referendum.ninja

— www.referendum.pirata.cat

— www.ref1oct.eu

— www.ref1oct.cat

— www.ref1oct.ml

— www.referendum.pau.fm

