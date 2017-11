La periodista, escriptora i activista Patrícia Gabancho s’ha mort avui a migdia a Barcelona a causa d’un càncer de pulmó. Nascuda a Buenos Aires el 1952, va estudiar llengua catalana i es va relacionar amb dissidents del Casal de Catalunya, que eren independentistes i d’esquerres. Un cop acabats els estudis de periodisme, l’any 1974 es va traslladar a Catalunya, on ha viscut des de llavors.

Ha publicat llibres sobre cultura, sobre història i política de Catalunya i sobre urbanisme, especialment centrats en la ciutat de Barcelona i el fet metropolità. Estava vinculada amb plataformes i iniciatives de caràcter sobiranista i era una destacada activista independentista. Va col·laborar en diversos mitjans de premsa i ràdio, en tasques de difusió cultural.

El 2015 va pronunciar la conferència ‘Ramon Llull i l’heterodòxia’ en el cicle de conferències ‘Lluita per la llibertat’ al Born:

Amb l’assaig ‘Crònica de la independència’, fou l’autor en la categoria de no-ficció que més llibres va vendre el Sant Jordi del 2009. Arran de la publicació d’aquell llibre, Gabancho va concedir aquesta entrevista a VilaWeb:

El setembre del 2012 va rebre el premi Prudenci Bertrana per la novel·la semiautobiogràfica La néta d’Adam.

Va ser membre del Cercle d’Estudis Sobiranistes. El 2011, després de la Conferència Nacional per l’Estat Propi del 30 d’abril, va comprometre’s activament amb l’Assemblea Nacional Catalana. Des del 2014 formava part, com a vice-presidenta primera, de la junta de l’Ateneu Barcelonès, presidida per Jordi Casassas.

Gabancho va estar vinculada a l’àmbit de literatura del Congrés de Cultura Catalana, del qual ara es commemora el quarantè aniversari. Ho recordava en aquestes declaracions:

