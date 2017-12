El president i cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha advertit que si després de les eleccions del 21-D governen PSC, Cs i PP el que s’ha vist fins ara amb l’article 155 ‘només serà un joc de nens’. En una connexió en directe des de Brussel·les a l’acte de JxCat al Teatre Amistat de Mollerussa (Pla d’Urgell), el president també ha acusat el candidat del PSC, Miquel Iceta, de fer ‘trampes’ en descafeïnar i apaivagar els efectes del 155. Al seu torn, el conseller i número sis per Barcelona, Josep Rull, ha carregat des de l’escenari contra els líders polítics de PP i Cs que celebraven ‘com a trofeus de guerra’ que empreses traslladessin les seves seus fora de Catalunya.

El president ha centrat gran part del seu discurs en alertar dels perills d’una hipotètica victòria del ‘tripartit del 155’, i en acusar en particular Iceta. Puigdemont ha apuntat que quan el candidat socialista se’n va a dormir té remordiments de consciència i que, per això, fa un ‘discurs trampós’. ‘Com si hi hagués un 155 bo i un de dolent, com el colesterol’, ha ironitzat el candidat de JxCat, que ha subratllat que, en tot cas, només hi ha un 155 ‘dolent’ -el que s’aplicarà fins al 21-D-, i un de ‘molt dolent’, el que hi haurà després de les eleccions en cas que els unionistes guanyin els comicis. ‘Si en poques setmanes ja veiem la devastació que estan disposats a fer, què faran en quatre anys?’, s’ha preguntat.

En contraposició, el cap de cartell de JxCat ha asseverat que el que ‘fa perdre la son’ a la Moncloa és que la nit del 21-D obrin les urnes i vegin ‘tots els vots de groc’, en referència al color que simbolitza el desig per l’alliberament dels presos polítics i els membres del Govern que romanen a Brussel·les.

Finalment, i aprofitant l’acte en terres lleidatanes, Puigdemont ha reiterat que el PSC i el batlle de Lleida, Àngel Ros, són ‘col·laboradors necessaris i imprescindibles’ per a l’aplicació de l’article 155 que permetrà que l’estat ‘s’endugui’ les obres d’art de Sixena. ‘El PSC ha fet de porter del 155, n’ha obert les portes’, ha argumentat.

Al seu torn, Rull ha conclòs la seva intervenció citant el polític sud-africà Nelson Mandela, que deia que ‘un guanyador és un somiador que mai no s’ha rendit’. Segons el conseller, els catalans no s’han rendit mai i que persegueixen l’objectiu de deixar als seus fills ‘un país millor i més digne’.

A Mollerussa també hi ha intervingut el cap de llista de JxCat per Lleida, Josep Maria Forné, que ha reclamat que aquesta candidatura s’imposi dins el bloc sobiranista: ‘En aquesta victòria es referma la dignitat de la reinstauració del president i del que significa’, ha asseverat. A més, el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha sentenciat que les enquestes ja indiquen que hi ha una ‘marea’ de gent que apunta que el 21-D guanyarà la candidatura de Puigdemont.

