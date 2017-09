El De Sergi Belbel a Gemma Sendra, de Colette a David Carabén, de Joel Joan a Enric Majó, de Marc Recha a Manuel Huerga, de Marc Parrot a Francesca Llopis, més de 3.000 artistes han signat el manifest decidim cultura que crida a la participació al referèndum d’autodeterminació del dia 1 d’Octubre. Presentat aquest migdia, el document es pot llegir sencer ací i veure’n la llarga llista d’adherits, entre els quals destaquem Jordi Savall, Enric Casasses, Aina Clotet, Julio Manrique, Dolors Miquel, Pau Riba, Jordi Savall, Clara Segura, Agustí Villaronga, Nora Navas, Bel Olid, Isona Passola, Quico Pi de la Serra.

El manifest es va llegir ahir en una Plaça de la Gardunya força plena, a Barcelona, mentre els rumors d’entrades de guàrdies civils a nous ajuntaments circulaven entre la concurrència. El manifest es va llegir en diverses llengües. Arquillué i Rosa Boladeras (català), l’escriptora Jenn Díaz (castellà), Jusep Maria Boya director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (aranès), l’actriu Maria Molins (anglès), el músic Jordi Savall (francès) i Sílvia Bel (italià). El públic va cridar votarem, votaremos, we will vote, etc. Ací en teniu un vídeo

El manifest anima a la participació en la seva part final: “Perquè la cultura sigui el nervi i la sang de la República, ens proposem participar en el referèndum del pròxim u d’octubre i convidem tota la gent que respecta i s’estima la cultura a votar”. L’acte va congregar més gent de l’esperada, i finalment es va canviar de lloc: de la Plaça del Macba a la Plaça de la Gardunya. El professor Jordi Balló anava informat als vianants que es trobava del canvi de lloc. I comentava la jugada amb el del costat: “Ara és molt interessant. Ara tots tenim una de dues imatges al cap. O nosaltres votant, o la policia impedint que votem. I veig que hi ha gent vol que la policia eviti que votem, però la imatge de la policia li crea rebuig. Però és el seu desig, que li crea rebuig. No els agrada la imatge que desitgen: policies barrant el pas a gent amb una butlleta (…) Al final, això de la cultura doncs passa igual. Hi ha dues mirades: la de l’home que es limita a reproduir la realitat tal com és. La de l’home que hi té alguna cosa a dir. Vol canviar-la, no només reproduir-la. I aquí estem. Aquí estem‘.

La gent es feia fotografies en grup. Izaskun Arretxe, del Ramon Llull, amb el món del llibre, Marc Parrot amb uns músics, i allà en un racó l’escriptor Julià de Jòdar, diputat per la CUP, observa la plaça. Al seu costat el sector fotògrafs de premsa s’agrupaven com aconseguir fer fotografies del port de Barcelona un cop s’acabi l’acte. Allà dins els policies espanyols intenten dormir, i alimentar-se, tot i la pressió dels estibadors de la CNT que no volen col·laborar amb els homes que volen impedir el vot a les urnes. Al seu costat, dos membres del col·lectiu artístic queden per demà dimarts a la set del vespre perquè uns veïns han organitzat una xerrada per fer el contrari: fer el col·legi electoral que els ha tocat votar una fortalesa.

Una altra de les assistents a l’acte és una francesa instal.lada a Barcelona de fa any. Colette. Professora: “Jo era federalista, abans, però ara votaré que sí a l’1 d’Octubre. Perquè tinc la sensació que tornem enrere. Als temps de Franco. Lluitant per drets fonamentals. Poca broma. Jo m’he fet independentista, ara. I estic pendent de parlar una mica amb la comunitat francesa de Barcelona. Però saps què passa, que jo ja sóc més catalana que francesa‘, deia al costat del productor i director de cinema Lluís Miñarro, i de Marc Recha.

Gemma Sendra, alt càrrec cultural durant el Tripartit, maragallista, i ara a la Fundació Maragall, va animar a la gent que fes xarxa europea, i contactessin amb directors de museus, artistes, curadors o responsables polítics del món demà cultura europea. “Els hi hem d’explicar què passa aquí, i demanar-los si cal que vinguin a fer d’observadors internacionals. Jo votaré l’1-0, i votaré que sí‘, deia Sendra.

L’editora Isabel Martí departia amigablement amb Jaume Ciurana, del PDCAT a l’ajuntament de Barcelona, abans d’apropar-se amb coses a dir. Com sempre: “Et vas mirar el que et vaig dir o no. La connexió independentista de l’Assange, ja t’ho vaig dir, ve de molt lluny. La seva mà dreta, a qui jo li vaig publicar un llibre, recordes, buscava fa anys una estelada per Barcelona i estava molt assabentat del tema català. No és nou, això de l’independentisme i l’Assange. No és nou”.

El teòric de la comunicació Enric Marín, finalment, resumeix com ho veu ell: “Als anys setanta es va fer el congrés de cultura catalana per encara la nova etapa democràtica. Ara això no s’ha fet. Encarem la independència i el sector cultural no s’ha pensat, ni ha articulat, el seu paper i rol en la nova república. Avui, si de cas, en podria ser un primer intent”

